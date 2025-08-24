Kızart şart değil! Fırında kabak mücver tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı un (isteğe göre tam buğday veya normal un)

1/2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 küçük soğan (rendelenmiş)

2-3 dal taze dereotu (ince doğranmış)

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı kabartma tozu

Zeytinyağı (fırın tepsisi için)

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp rendeleyin. Rendelenmiş kabakların suyunu hafifçe sıkın, fazla suyu çıkarmak mücverin daha iyi pişmesini sağlar.

Rendelenmiş soğan, yumurta, peynir, un, kabartma tozu ve doğranmış dereotunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Eğer harç çok suluysa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayın veya yağlı kağıt serin. Mücver harcını kaşık yardımıyla tepsiye küçük parçalar halinde dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü hafif kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Arada bir mücverleri çevirirseniz her iki tarafı eşit pişer.

Sıcak veya ılık olarak yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!