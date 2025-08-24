Kızart şart değil! Fırında kabak mücver tarifi

Klasik kabak mücverin vazgeçilmez lezzeti, artık kızartmadan da sofralarınıza geliyor. Fırında hazırlanan bu pratik tarif, hem daha hafif hem de daha sağlıklı bir alternatif sunuyor. Üstelik kısa sürede hazırlanıyor ve yoğurtla servis edildiğinde tam bir lezzet şölenine dönüşüyor.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 10:36

YAPILIŞI

MALZEMELER

3 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı un (isteğe göre tam buğday veya normal un)

1/2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 küçük soğan (rendelenmiş)

2-3 dal taze dereotu (ince doğranmış)

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı kabartma tozu

Zeytinyağı (fırın tepsisi için)

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp rendeleyin. Rendelenmiş kabakların suyunu hafifçe sıkın, fazla suyu çıkarmak mücverin daha iyi pişmesini sağlar.

Rendelenmiş soğan, yumurta, peynir, un, kabartma tozu ve doğranmış dereotunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Eğer harç çok suluysa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayın veya yağlı kağıt serin. Mücver harcını kaşık yardımıyla tepsiye küçük parçalar halinde dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü hafif kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Arada bir mücverleri çevirirseniz her iki tarafı eşit pişer.

Sıcak veya ılık olarak yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?