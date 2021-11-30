Lezzet ve sağlık deposu: Vejetaryen bowl tarifi

Vejetaryen bowl, yüksek besin değerine sahip şahane bir yemektir. Hem hazırlaması kolay hem de gerçek bir sağlık deposu bu lezzeti vejetaryen beslenmeyeler bile favori haline getirebilir. İşte karşınızda vejetaryen bowl tarifinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:53
  • 1 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • Yarım kase kavrulmuş ıspanak
  • 1/2 adet avokado
  • Bir adet minik turp
  • Rendelenmiş havuç
  • 1/2 çay bardağı haşlanmış pirinç
  • Bir adet salatalık
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Limon suyu
  • Bir tatlı kaşığı hardal
  • Kruton

AŞÇININ NOTU

Haşlanmış pirinç yerine dilerseniz haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Bir kabın içinde zeytinyağı, hardal, tuz ve limon suyunu karıştırın.
  • Ispanak ve haşlanmış pirinç hariç diğer malzemeleri hazırladığınız sos ile harmanlayın.
  • Geniş ve derin bir kase içine tüm malzemeleri yerleştirin.
  • Afiyet olsun...

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