Lezzet ve sağlık deposu: Vejetaryen bowl tarifi

Vejetaryen bowl, yüksek besin değerine sahip şahane bir yemektir. Hem hazırlaması kolay hem de gerçek bir sağlık deposu bu lezzeti vejetaryen beslenmeyeler bile favori haline getirebilir. İşte karşınızda vejetaryen bowl tarifinin detayları...
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:53Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:53
1 Kişilik
Vejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
Yarım kase kavrulmuş ıspanak
1/2 adet avokado
Bir adet minik turp
Rendelenmiş havuç
1/2 çay bardağı haşlanmış pirinç
Bir adet salatalık
Zeytinyağı
Tuz
Limon suyu
Bir tatlı kaşığı hardal
Kruton
AŞÇININ NOTU
Haşlanmış pirinç yerine dilerseniz haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Bir kabın içinde zeytinyağı, hardal, tuz ve limon suyunu karıştırın.
Ispanak ve haşlanmış pirinç hariç diğer malzemeleri hazırladığınız sos ile harmanlayın.
Geniş ve derin bir kase içine tüm malzemeleri yerleştirin.