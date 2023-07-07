Lezzetli ve hafif bir tadım: Kabak graten tarifi

Kabakların eşsiz lezzetiyle hazırlanan kabak graten, hem doyurucu hem de hafif bir seçenek arayanlar için ideal bir tercih. İnce dilimlenmiş kabaklar, nefis beyaz sos ve bol kaşar peyniriyle buluşuyor, ortaya enfes bir yemek çıkıyor. İşte kabak graten tarifinin detayları...

Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:21
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet kabak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber (isteğe bağlı

AŞÇININ NOTU

Kabak dilimlerini tuzlu suda bekletmek, fazla suyunu atmalarını sağlar. Bu sayede gratenin suyu çekmesi daha kolay olur ve yemeğin kıvamı daha güzel olur.

YAPILIŞI

  1. Kabakları yıkayıp kabuklarını soyun ve ince dilimler halinde kesin. Daha sonra kabak dilimlerini tuzlu suda 5 dakika kadar bekletin. Bu işlem kabakların suyunu salmasına yardımcı olacak ve daha sonra sulu bir kabak graten elde edeceksiniz. Ardından kabakları suyunu süzmek için bir süzgece alın.

  2. Geniş bir tavada tereyağını eritin. Eritilmiş tereyağına unu ekleyip kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun. Un kokusu çıktıktan sonra yavaş yavaş sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak koyu bir sos elde edene kadar pişirin. Sosunuz kıvamlandığında tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Karıştırarak sosu ocaktan alın.

  3. Bir fırın kabını ya da borcamı tereyağı ile yağlayın. Kabak dilimlerini fırın kabına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız beyaz sosun yarısını dökün. Ardından rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını kabakların üzerine serpiştirin. Kalan kabak dilimlerini tekrar üst üste yerleştirin ve kalan beyaz sosu üzerine dökün. Son olarak kalan rendelenmiş kaşar peynirini kabak gratenin en üstüne serpiştirin.

  4. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabak grateni üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kabaklar yumuşayıp sosu çekince fırından çıkarabilirsiniz.

  5. Kabak grateni sıcak servis yapın. İsteğe bağlı olarak yanında yeşillikli bir salata ile servis edebilirsiniz.

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