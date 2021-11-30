Mantının en lezzetli hali: Sebzeli mantı tarifi

Mantının genellikle kıymalı alternatifini bilsek de aslında sebzeli olarak da sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir öğün olabilir. Herkesin severek tüketebileceği bu tarifi, ana yemek veya yardımcı yemek olarak hazırlayabilirsiniz. İşte sebzeli mantı tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 15:21
  • 4 Kişilik
  • Vejetaryen
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 60 dakika

MALZEMELER

Hamuru İçin:
  • 1 su bardağı su
  • Tuz
  • Aldığı kadar un

Harcı için:
  • 1 havuç
  • 1 orta boy patates
  • 1 adet kabak
  • 1 soğan
  • tuz, kekik, karabiber, kırmızı toz biber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sos için:
  • 2 yemek kaşığı dometes salçası
  • pul biber
  • sıvı yağ
  • yoğurt
  • sarımsak

AŞÇININ NOTU

Mantılar suyun üstüne çıktığında haşlanmış demektir.

YAPILIŞI

  • Ufak doğradığımız sebzeleri soğanla tavada soteleyin.
  • Yarım çay bardağı su ekleyip ağzını kapatarak yumuşamalarını sağlayın.
  • Baharatları da ekleyerek iyice karıştırın.
  • Pişen iç malzemeyi soğumaya bırakın.
  • 1 su bardağı su, tuz ve unu sert bir hamur olacak şekilde yoğuruyoruz.
  • Hamuru ikiye ayırıp açıyoruz.
  • Bardak veya küçük bir kase ile yuvarlaklar kesip iç malzemeden koyup kapatıyoruz.
  • Çatalla ağzını sabitliyoruz.
  • Büyükçe bir tencerede suyu kaynatıp tuz ve biraz yağ ekleyip hamurlarımızı içine atıyoruz.
  • Su yüzüne çıkan mantıları dağılmasına izin vermeden borcam veya küçük bir fırın tepsisine alıyoruz.
  • Üzerine yağda yaktığımız salça sosunu döküyoruz.
  • Sarımsaklı yoğurtla servis yapıyoruz

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