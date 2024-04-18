Mısır tempura tarifi: Hafif bir atıştırmalık arayanlara
Mısır tempura, klasik tempura tarifinin eşsiz bir lezzet ile buluşmasıyla ortaya çıkan hafif ve çıtır bir atıştırmalıktır. Bu tarif, altın renginde kızartılmış mısır tanelerinin, hafif bir hamur ile kaplanıp çıtır çıtır bir doku kazanmasıyla kendine özgü bir lezzet sunar. Mısırın doğal tat ve tazelikleriyle buluştuğu bu tarif, hem kolay hazırlanabilirliği hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya aday. İşte mısır tempura tarifi...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:01Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:03
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı mısır unu
1 su bardağı su (soğuk)
1 yumurta
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Mısır (konserve veya taze, iri taneli)
YAPILIŞI
Bir kasede mısır ununu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın.
Başka bir kasede yumurtayı çırpın ve üzerine suyu ekleyerek karıştırın.
Yumurtalı karışımı kuru malzemelerin üzerine dökün ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurun kıvamı yoğun akışkan olmalıdır.
Mısırları iyice yıkayıp süzdükten sonra hamurun içine ekleyin ve her bir mısır tanelerini hamurun içinde bulundurun.
Geniş bir tavaya yağ koyun ve ısıtın. Yağ ısınınca, mısır tanelerini tek tek hamurdan alarak kızgın yağa atın.
Mısır taneleri altın rengini alana kadar kızartın. Daha sonra bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Sıcak olarak servis yapın. İsteğe göre yanında soslar veya garnitürlerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!