Mor bulgur salatası tarifi

Bulgur severlerin gözdesi mor bulgur salatası vejeterjanların da tercihi olarak görülüyor. Mor bulgur salatası sofralarınıza çok yakışacak. Peki mor bulgur salatası nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte mor bulgur salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 13.10.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 15:36
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta

MALZEMELER

2 su bardağı şalgam suyu

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet kapya biber (küp şeklinde doğranmış)

8 adet sera kornişon turşu (küp şeklinde doğranmış)

7 yaprak taze nane (kıyılmış)

½ demet maydanoz (kıyılmış)

6 dal taze soğan (ince kıyılmış)

1 adet havuç (rendelenmiş)

4 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı limon sosu

Servis için;

Taze nane

Limon kabukları

AŞÇININ NOTU

Besin değerlerinin yüksekliği ile aynı zamanda son derece doyurucu bir salata tarifi.

YAPILIŞI

Şalgam suyunu küçük bir tencereye aktarın.

Şalgam suyunu orta dereceli ateşte kaynatın.

Şalgam suyu kaynadığında içine pilavlık bulgurları ekleyin. Bulgurlar şalgam suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Bulgurlar piştiğinde ocaktan alın.

Orta genişlikte bir karıştırma kabının içine alın.

Üzerine küp şeklinde doğranmış kapya biber, küp şeklinde doğranmış sera kornişon turşu, kıyılmış taze nane, maydanoz ve taze soğanı ilave edin.

Ardından rendelenmiş havuç, zeytinyağı ve limon sosunu ekleyerek karıştırın.

Tüm malzemeler bütünleştiğinde sunum tabağınıza alın.

Üzerini taze nane yaprakları ve rendelenmiş limon kabuklarıyla süsleyerek servise sunun.

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