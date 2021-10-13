Mor bulgur salatası tarifi

2 su bardağı şalgam suyu
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 adet kapya biber (küp şeklinde doğranmış)
8 adet sera kornişon turşu (küp şeklinde doğranmış)
7 yaprak taze nane (kıyılmış)
½ demet maydanoz (kıyılmış)
6 dal taze soğan (ince kıyılmış)
1 adet havuç (rendelenmiş)
4 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı limon sosu
Servis için;
Taze nane
Limon kabukları
Şalgam suyunu küçük bir tencereye aktarın.
Şalgam suyunu orta dereceli ateşte kaynatın.
Şalgam suyu kaynadığında içine pilavlık bulgurları ekleyin. Bulgurlar şalgam suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Bulgurlar piştiğinde ocaktan alın.
Orta genişlikte bir karıştırma kabının içine alın.
Üzerine küp şeklinde doğranmış kapya biber, küp şeklinde doğranmış sera kornişon turşu, kıyılmış taze nane, maydanoz ve taze soğanı ilave edin.
Ardından rendelenmiş havuç, zeytinyağı ve limon sosunu ekleyerek karıştırın.
Tüm malzemeler bütünleştiğinde sunum tabağınıza alın.
Üzerini taze nane yaprakları ve rendelenmiş limon kabuklarıyla süsleyerek servise sunun.