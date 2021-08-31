Sebzenin en güzel hali: Etsiz bamya yemeği

Bamya, aslında hem lezzetli hem de faydalı sebzelerden biri olsa da çok fazla tüketilmiyor. Aslında doğru pişirme yöntemi ve püf noktaları sayesinde oldukça lezzetli bir bamya yemeği yapabilirsiniz. İşte mükemmel lezzetiyle bamya tarifi...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 14:18
  • 4 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı Vejetaryen
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika

MALZEMELER

<ul> <li>500 gr taze bamya</li> <li>3 adet domates</li> <li>1 adet soğan</li> <li>2 adet yeşil biber</li> <li>Yarım yemek kaşığı salça</li> <li>2 yemek kaşığı sıvı yağ</li> <li>Yarım limon</li> <li>Karabiber, pulbiber, kimyon ve toz biber</li> <li>Tuz</li> <li>5 su bardağı sıcak su</li> </ul>

AŞÇININ NOTU

Bamya yemeği suyu konduktan sonra fazla karıştırılmamalı.

YAPILIŞI

  • Soğanı yemeklik doğrayarak kavurun.
  • Pembeleşince doğranmış biberi ilave ederek biberleri de kavurun.
  • Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin.
  • 2-3 dk karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ekleyin.
  • 1-2 dk bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin.
  • Son olarak tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın.
  • Afiyet olsun.

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