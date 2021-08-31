Sebzenin en güzel hali: Etsiz bamya yemeği

MALZEMELER
<ul>
<li>500 gr taze bamya</li>
<li>3 adet domates</li>
<li>1 adet soğan</li>
<li>2 adet yeşil biber</li>
<li>Yarım yemek kaşığı salça</li>
<li>2 yemek kaşığı sıvı yağ</li>
<li>Yarım limon</li>
<li>Karabiber, pulbiber, kimyon ve toz biber</li>
<li>Tuz</li>
<li>5 su bardağı sıcak su</li>
</ul>
AŞÇININ NOTU
Bamya yemeği suyu konduktan sonra fazla karıştırılmamalı.
YAPILIŞI
- Soğanı yemeklik doğrayarak kavurun.
- Pembeleşince doğranmış biberi ilave ederek biberleri de kavurun.
- Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin.
- 2-3 dk karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ekleyin.
- 1-2 dk bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin.
- Son olarak tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın.
- Afiyet olsun.