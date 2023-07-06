Yaza en çok o yakışıyor: Karışık kızartma tarifi

Yaz mevsiminin keyfini çıkarırken, kıtır ve lezzetli bir atıştırmalık arıyorsanız, karışık yaz kızartması tam size göre! Taptaze patates, kabak, patlıcan, havuç ve soğan dilimlerini lezzetli baharatlarla buluşturarak hazırlanan karışık yaz kızartması, sıcak yaz günlerinde sofralarınıza ferahlık ve renk katacak.

Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:51
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 20 dakika
  • 100 Gram : 200 kcal

MALZEMELER

  • 2 büyük patates
  • 2 kabak
  • 1 patlıcan
  • 1 havuç
  • 1 soğan
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Tuz (isteğe bağlı)
  • Ayçiçek yağı (kızartmak için)

AŞÇININ NOTU

Sebzeleri una bulamadan önce baharatları ekleyin ve iyice karıştırın. Bu sayede baharatlar sebzelerin her tarafına eşit şekilde dağılır. Baharatlar, kızartmanın lezzetini artırır.

YAPILIŞI

Patatesleri, kabakları, patlıcanı ve havucu soyun ve ince dilimler halinde kesin. Soğanı da dilimleyin.

Dilimlediğiniz sebzeleri bir kaba alın. Üzerine un, toz kırmızı biber, kekik ve isteğe bağlı olarak tuz ekleyin. Sebzeleri iyice karıştırarak un ve baharatları her tarafına yayın.

Geniş bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Kızgın yağa hazırladığınız sebzeleri ekleyin ve altın rengi olana kadar kızartın. Sebzeleri fazla yağdan arındırmak için kızartma işlemi bitince kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın.

Kızaran sebzeleri sıcak servis yapın. Yanında yoğurt veya ev yapımı bir sosla servis edebilirsiniz.

Not: Karışık yaz kızartmasını farklı sebzelerle de yapabilirsiniz. Patates, kabak, patlıcan ve havuç dışında, biber, mantar veya balkabağı gibi sebzeler de kullanabilirsiniz. Tercihinize göre baharatları da değiştirebilirsiniz.

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