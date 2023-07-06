Yaza en çok o yakışıyor: Karışık kızartma tarifi

Patatesleri, kabakları, patlıcanı ve havucu soyun ve ince dilimler halinde kesin. Soğanı da dilimleyin.

Dilimlediğiniz sebzeleri bir kaba alın. Üzerine un, toz kırmızı biber, kekik ve isteğe bağlı olarak tuz ekleyin. Sebzeleri iyice karıştırarak un ve baharatları her tarafına yayın.

Geniş bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Kızgın yağa hazırladığınız sebzeleri ekleyin ve altın rengi olana kadar kızartın. Sebzeleri fazla yağdan arındırmak için kızartma işlemi bitince kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın.

Kızaran sebzeleri sıcak servis yapın. Yanında yoğurt veya ev yapımı bir sosla servis edebilirsiniz.

Not: Karışık yaz kızartmasını farklı sebzelerle de yapabilirsiniz. Patates, kabak, patlıcan ve havuç dışında, biber, mantar veya balkabağı gibi sebzeler de kullanabilirsiniz. Tercihinize göre baharatları da değiştirebilirsiniz.