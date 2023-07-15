Zeytinyağlı barbunya tarifi

Taze barbunyaları yıkayın ve baş kısımlarını keserek ayıklayın.

Bir tencerede su kaynatın ve içine tuz ekleyin. Kaynar suyun içine barbunyaları ekleyin ve yaklaşık 5-6 dakika haşlayın. Barbunyalar hafif yumuşamalı, ancak tamamen pişmemeli.

Haşlanan barbunyaları süzün ve soğuk suyla hızlıca durulayın. Böylece barbunyaların rengi daha parlak kalacaktır.

Diğer tarafta büyük bir tencerede zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsakları ezin veya ince doğrayın ve soğanlara ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun, sarımsakların kokusu çıkana kadar karıştırın.

Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın. Tencereye ekleyin ve domatesler suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Pişmiş domateslere şeker ve tuz ekleyin, karıştırın.

Haşlanmış barbunyaları tencereye ilave edin. Karıştırarak barbunyaları domatesli sosla buluşturun.

Tencerenin kapağını kapatın ve barbunyalar iyice yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Yaklaşık 20-25 dakika sürebilir. Ara ara karıştırarak kontrol edin ve gerektiğinde az miktarda su ekleyin.