Barbunya Yemeği Tarifi - Barbunya Yemeği Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Barbunya yemeği tarifini kollarınızı sıvayıp yapmadan öne ilk olarak barbunyaları haşlamanız gerekir. Barbunyalarınızı haşlarsanız daha lezzetli hale gelmesini sağlayacaksınız. Bu noktada barbunyaların tamamen yumuşayacak kadar haşlamamaya dikkat edin. Barbunya yemeğinizi daha lezzetli hale getirmek için şeker de kullanmanızı öneririz. Şeker barbunyanıza herhangi bir tat vermeyecektir. Birçok zeytinyağlı türünde şeker kullanılmaktadır. Barbunya yemeğini hem kuru barbunya hem de taze barbunyadan yapabilirsiniz. Yemeğinizi normal tencerede yapmaktansa düdüktü tencerede yapmayı tercih edebilirsiniz. Düdüklü tencerede yaparak zamandan tasarruf edebilirsiniz.