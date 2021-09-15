Barbunya Yemeği Tarifi - Barbunya Yemeği Nasıl Yapılır?

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden birisi olan barbunya, ev hanımlarının akşam yemeklerinde sıkça tercih ettiği ana yemeklerden bir tanesidir. Barbunya tarifi de nefis yemek tarifleri konusunda en çok araştırılan konular arasında yer alır. Hem vitamin açısından hem de lezzet açısında oldukça beğenilen barbunya yemeği tarifi yapılışı ve adım adım anlatımına sizler için yer verdik. En güzel, pratik ve kolay barbunya yemeği nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 15.09.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 14:15
  • 6 Kişilik
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika

MALZEMELER

2 su bardağı barbunya

½ çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

2 patates

2 soğan

1 tatlı kaşığı tuz

AŞÇININ NOTU

Barbunya yemeği tarifini kollarınızı sıvayıp yapmadan öne ilk olarak barbunyaları haşlamanız gerekir. Barbunyalarınızı haşlarsanız daha lezzetli hale gelmesini sağlayacaksınız. Bu noktada barbunyaların tamamen yumuşayacak kadar haşlamamaya dikkat edin. Barbunya yemeğinizi daha lezzetli hale getirmek için şeker de kullanmanızı öneririz. Şeker barbunyanıza herhangi bir tat vermeyecektir. Birçok zeytinyağlı türünde şeker kullanılmaktadır. Barbunya yemeğini hem kuru barbunya hem de taze barbunyadan yapabilirsiniz. Yemeğinizi normal tencerede yapmaktansa düdüktü tencerede yapmayı tercih edebilirsiniz. Düdüklü tencerede yaparak zamandan tasarruf edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Barbunya yemeği tarifi için ilk adım olarak geniş bir tencere ayarlayalım.
  • Zeytinyağı ve salçaları tencereye alın.
  • Soğanları ince dilimler şeklinde doğrayın. Domates ve patatesleri de küçük küpler halinde doğrayın.
  • Domates, soğan ve patatesleri tencereye aldıktan sonra malzemeleri iyice karıştırın.
  • Tencere içine barbunyaları ve incecik kıyılmış sarımsağı ilave edin.
  • Güzelce kavurmuş olduğunuz barbunyaların daha sonra üzerine şeker ekleyin ve biraz daha kavurun.
  • Ardından suyunu ve tuzunu ekleyip kısık ateşte ağzı kapalı şekilde pişmeye bırakın.
  • Suyunu çeken barbunyanız piştikten sonra ocaktan alın ve biraz dinlenmeye bırakın.
  • Barbunya yemeğiniz servise hazırdır. Afiyet olsun…

BARBUNYA YEMEĞİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 1 porsiyon barbunya yemeği yaklaşık olarak 356 kaloriye sahiptir.

BARBUNYA YEMEĞİNİN YANINA NE GİDER?

Barbunya yemeğini yapanlar genel olarak bu yemeğin yanına pilav yapmayı tercih eder. Pirinç pilavı barbunya yemeğinin yanına en çok yakışan yemek olarak bilinmektedir.

Öte yandan pilav yerine barbunya yemeğinin yanına makarna yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Karnıyarık da bu noktada ev hanımlarının tercih ettiği öğün yemeklerden birisidir.

BARBUNYANIN FAYDALARI NELERDİR?

  • Kanser Hücrelerini Engeller
  • Hücreleri Yeniler
  • Bağışıklık Sistemine Tam Destek
  • Dengeli Kan Şekeri
  • Güçlü Antioksidan
  • Et Kadar Besleyici
  • Lezzetli Ağrı Kesici

Karbonhidrat (g) 22.81

Protein (g) 8.67

Yağ (g) 0.50

Lif (g) 6.40

Kolesterol (mg) 0.00

Sodyum (mg) 2.00

Potasyum (mg) 403.00

Kalsiyum (mg) 28.00

Vitamin A (ui) 0.00

Vitamin C (mg) 1.20

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