Barbunya Yemeği Tarifi - Barbunya Yemeği Nasıl Yapılır?

2 su bardağı barbunya
½ çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 diş sarımsak
2 patates
2 soğan
1 tatlı kaşığı tuz
BARBUNYA YEMEĞİ KAÇ KALORİ?
Ortalama 1 porsiyon barbunya yemeği yaklaşık olarak 356 kaloriye sahiptir.
BARBUNYA YEMEĞİNİN YANINA NE GİDER?
Barbunya yemeğini yapanlar genel olarak bu yemeğin yanına pilav yapmayı tercih eder. Pirinç pilavı barbunya yemeğinin yanına en çok yakışan yemek olarak bilinmektedir.
Öte yandan pilav yerine barbunya yemeğinin yanına makarna yapmayı da tercih edebilirsiniz.
Karnıyarık da bu noktada ev hanımlarının tercih ettiği öğün yemeklerden birisidir.
BARBUNYANIN FAYDALARI NELERDİR?
Karbonhidrat (g) 22.81
Protein (g) 8.67
Yağ (g) 0.50
Lif (g) 6.40
Kolesterol (mg) 0.00
Sodyum (mg) 2.00
Potasyum (mg) 403.00
Kalsiyum (mg) 28.00
Vitamin A (ui) 0.00
Vitamin C (mg) 1.20