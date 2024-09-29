Biber dolması tarifi: Anne eli değmiş gibi...

10 adet dolmalık biber

Bir adet domates

İç Harcı İçin:

200 gram kıyma

Bir adet küçük boy soğan

Yarım su bardağı pirinç

Yarım su bardağı bulgur

İki tutam maydanoz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

İki çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı kuru nane

Bir çay kaşığı kimyon

Bir çay kaşığı karabiber

Sosu İçin:

Bir tatlı kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı su

Yapılışı:

Biber dolmasının dokusunu bozmadan bir bıçak yardımı ile sap kısımlarını nazik bir şekilde çıkarın ve çekirdeklerini temizleyin.

İç harcını hazırlamak için geniş bir kabın içerisine kıymayı ekleyip, ince doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz, yıkanmış pirinç, bulgur, salça, zeytinyağı, baharat ve tuzu da ekleyerek tüm malzemeleri karıştırın.

Homojen bir karışım elde ettikten sonra biberlerin iç harcını yerleştirin ve tencerenin içerisine dik olacak şekilde dizin.

Domatesleri küçük küçük kesin ve dolmalık biberlerinin üst kısmına yerleştirin.

Son olarak sosu hazırlayın ve tencerenin içerisine döküp kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra ise ocağın altını kısın ve yaklaşık 30 dakika daha pişirmeye devam edin.

Piştikten sonra ocağın altını kapatın ve yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

Biber dolmanız hazır!