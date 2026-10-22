Roza Yemek Tarifleri Zeytinyağlılar Biber dolması yapmak bu tarifle çok kolay! Mutfakta acemi olan bile bu yöntemle ustalaşıyor…

Biber dolması yapmak bu tarifle çok kolay! Mutfakta acemi olan bile bu yöntemle ustalaşıyor…

Geleneksel Türk mutfağının, kalabalık sofraların ve zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmezlerinden biri olan biber dolmasını tam kıvamında pişirmek artık çok kolay. İçi pişmeyen, pirinci sert kalan veya pişerken dağılan dolma dertleri geride kalıyor. Usta aşçıların uyguladığı tam ölçülü sos yöntemi ve harç tüyolarıyla lokanta usulü nefis bir biber dolması hazırlamanın tüm detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.10.2026 08:48

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

2 adet domates (Dış kısımları biberlere kapak yapılacak, iç kısımları harca doğranacak)

2 yemek kaşığı domates/biber salçası

1.5 su bardağı pirinç

Tuz, karabiber, pul biber, nane ve sıvı yağ

Üzerinin Lezzet Sosu İçin:
1.5 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Sıcak su

YAPILIŞI

Sebzelerin Hazırlanması: İç harçta kullanılacak soğan, sivri biber, sarımsak ve domateslerin iç kısımlarını minik minik doğruyoruz. Domateslerin dış kısımlarını biberlerin üzerine kapak yapmak üzere kenara ayırıyoruz.

Pürüzsüz İç Harç: Pirinçleri bol suyla yıkayıp süzdükten sonra doğradığımız sebzelerin üzerine ekliyoruz. Salçayı, damak tadınıza göre baharatları (tuz, karabiber, pul biber, nane) ve sıvı yağı ilave ederek tüm malzemeyi iyice harmanlıyoruz.

Biberlerin Hazırlanması Ve Doldurulması: Dolmalık biberlerin sap kısımlarını çıkarıp içlerini temizledikten sonra bol suyla yıkıyoruz. Biberlerin içine hazırladığımız harcı dolduruyoruz. (Önemli Püf Noktası: Pirinçler pişerken şişeceğinden biberleri tepeleme doldurmayıp üstte biraz boşluk bırakmalısınız).

Kapak Kapatma Ve Tencereye Dizim: Harçla doldurulan biberlerin ağzını kestiğimiz domates dilimleriyle kapatıp tencereye dik bir şekilde düzgünce diziyoruz.

Efsanevi Pişirme Sosu: Ayrı bir kapta sıcak su, 1.5 yemek kaşığı salça, tuz ve yarım çay bardağı yağı pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Hazırladığımız bu lezzetli sosu tenceredeki dolmaların üzerine gezdirerek kısık ateşte pirinçler ve biberler yumuşayana kadar pişmeye bırakıyoruz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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