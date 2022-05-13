Egenin incisi: Kabak çiçeği dolması tarifi

Ege mutfağının çiçeği olan bu dolmayı denediniz mi? Hafif oluşu ve lezzetiyle sofralarınızda taht kuracak. Özellikle zeytinyağlı olması hem sağlıklı bir besin olacak hem de vazgeçilmeziniz....

Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:13
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 100 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet kuru soğan
  • 25 adet kabak çiçeği
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet domates
  • 1 su bardağı pirinç
  • Yarım bardak sıcak su
  • Dereotu
  • Kuru nane
  • Tuz
  • Karabiber

AŞÇININ NOTU

  • Kabak çiçeğinin inceliğinden dolayı yırtılma olasılığı vardır. Bu yüzden dolmaları doldururken yavaş bir şekilde oldurun.
  • İnceliğinden dolayı pişirirken dibinin tutma riski olduğu için, dolmaların altına dereotu sapları yerleştirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Derin bir kaba, soğanları ve domastesleri ince ince doğrayın.
  2. Ardından dereotunu da saplarından ayırıp üzerine ekleyin.
  3. Kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları yapraklara zarar vermemeye dikkat ederek çıkartın.
  4. Yapraklara dikkat ederek içerisindeki sarı kısımları çıkarın.
  5. Zeytinyağını tencereye dökün. Sonra doğradığınız soğanları ilave edin, güzelce harmanlayın.
  6. Sonrasında pirinçleri güzelce yıkayın ve soğanlarla kavurmaya başlayın.
  7. Diğer baharatlarımızı ve domatesleri ekleyerek sotelemeye devam edin.
  8. Hazırladığınız dolma harcını çiçeklerin iç kısmına azar azar, çiçekleri zedelemeyecek seviyede doldurun. Çiçekleri, üstten içe doğru dikkatlice katlayıp katlanan yer altta kalacak şekilde tencereye dizin.
  9. Zeytinyağını dolmaların üzerinde gezdirin. Yarısına kadar su ekleyin.
  10. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye başlayın.
  11. Kabak çiçeği dolmamız servise hazır! Herkese afiyet olsun

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kayserili uzmanlar sucuğun püf noktalarını SABAH'a anlattı

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

SON DAKİKA SON DAKİKA