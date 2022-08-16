Hafif ve pratik bir lezzet arıyorsanız herkes buraya! Zeytinyağlı portakallı yer elması tarifi
Doğal ve pratik bir yapım tarif istiyorsanız bu lezzet tam size göre! Yer elması ve zeytinyağın birleşimiyle eşsiz bir lezzet oluşuyor. Bir de yanına portakal eşlik ettiğinde yemelere doyamayacaksınız. Hazırlaması ve yapması sadece 20 dakika sürüyor. Üstelik yaz aylarında doyurucu bir tat arıyorsanız bunu mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:15Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:15
4-5 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
10 dakika
100 Gram :
73 kcal
MALZEMELER
2 tane portakal
1 tane limon (içine)
1/2 limon (üzerine)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
2 tane soğan
3-4 diş sarımsak
Zeytinyağı
YAPILIŞI
İlk olarak yer elmalarının kabuklarını soyalım.
Derin bir kabın içine yarım limon suyu sıkın. Sonra yer elmalarını bu suyun içine atın.
Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın ve zeytinyağlı tavada sarımsaklarla beraber kavurun.
Yer elmalarınıda çok ince olmayacak şekilde dilimleyin.
Ardından üzerine portakal suyu ve limon sıkın. Dilerseniz portakalları yuvarlak şekilde kesip üzerine de yerleştirebilirsiniz.
Önce hızlı sonra yavaş ateşte 7 dakika kadar pişirin.
Son olarak soğumaya bırakın. Herkese afiyet olsun!