Hem ferah hem hafif: Pazı sarması

Pazı yaprakları, iç harçla buluştuğunda oluşturduğu muazzam lezzetiyle sofralarınıza renk katacak. Hem sağlıklı hem de doyurucu olan pazı sarması, hafif ve ferah bir lezzet arayanlar için ideal bir tarif...

Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:43
  • 3 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

1 demet pazı yaprağı
1 su bardağı pirinç
1 büyük soğan
2 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı karabiber
Yarım demet maydanoz
Tuz
1 su bardağı su

AŞÇININ NOTU

Pazı yapraklarını haşlarken çok fazla bekletmemeye özen gösterin. Yapraklar sadece hafifçe yumuşamalıdır, aksi halde çok yumuşak olan yapraklar dolma sırasında parçalanabilir.

YAPILIŞI

İlk olarak pazı yapraklarını temizleyin ve saplarını kesin. Yaprakları kaynar suda 2-3 dakika haşlayın ve sonra soğuk suya alarak süzün. Bu işlem yaprakların yumuşamasını sağlayacak ve kolayca dolma yapabilmenizi sağlayacaktır.

Pirinci yıkayın ve süzün. Bir tencerede pirinci su ekleyerek haşlayın, ancak tamamen pişirmeyin, yarım pişmiş bırakın.

Soğanı ince şekilde doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğana domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Haşlanmış pirinci, doğranmış maydanozu, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Ocağın altını kapatın ve iç harcı soğumaya bırakın.

Pazı yapraklarını tezgaha serin ve her bir yaprağın içine iç harçtan bir miktar yerleştirin. Yaprakları rulo şeklinde sarın.

Tencerenin tabanına pazı dolmalarını sıralayın. Üzerlerine su veya tavuk suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Pazı dolmalarını servis tabağına alın ve isteğe bağlı olarak üzerlerine limon dilimleri veya yoğurt ile servis yapın.

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