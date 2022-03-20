Hem hafif hem lezzetli: Portakallı kereviz tarifi

Kereviz, yoğun lif içeriğinin yanı sıra birçok vitaminin de kaynağı olması ile en besleyici gıdaların başında geliyor. Peki aynı zamanda lezzeti? Portakal ve kerevizin bir arada sunduğu büyük lezzet şöleni, hem sağlıklı hem de besleyici bir öğünü pratik bir şekilde sofralarınıza taşıyor. İşte portakallı kereviz tarifi...
Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:03Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 09:03
4 Kişilik
DiyetVejetaryenEkonomik Tarif
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
35 dakika
Porsiyon :
220 kcal
MALZEMELER
1 kilo kereviz
2 adet patates
1-2 adet havuç
1-2 adet soğan
1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
Gerekirse 1-1,5 su bardağı sıcak su
1 adet kesme şeker
Tuz
Zeytinyağı
Kerevizi bekletmek için limon suyu
YAPILIŞI
Kerevizi küp küp olacak şekilde doğrayın ve limonlu suda bekletin.
Soğanı yemeklik doğradıktan sonra havucu da halka halka doğrayın.
Tencereye zeytinyağını aldıktan sonra doğranmış havuç ve soğanı hafif sararana kadar kavurun.
Bir adet kesme şekeri ve 1 su bardağı portakal suyunu ekleyin.
Suyunun az olduğunu düşünüyorsanız, 1 su bardağı sıcak su da ilave edebilirsiniz
Tuzunu da ekledikten sonra yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Servis ederken dereotu veya maydanoz da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...