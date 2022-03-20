Hem hafif hem lezzetli: Portakallı kereviz tarifi

Kereviz, yoğun lif içeriğinin yanı sıra birçok vitaminin de kaynağı olması ile en besleyici gıdaların başında geliyor. Peki aynı zamanda lezzeti? Portakal ve kerevizin bir arada sunduğu büyük lezzet şöleni, hem sağlıklı hem de besleyici bir öğünü pratik bir şekilde sofralarınıza taşıyor. İşte portakallı kereviz tarifi...

Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 09:03
  • 4 Kişilik
  • Diyet Vejetaryen Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 35 dakika
  • Porsiyon : 220 kcal

MALZEMELER

  • 1 kilo kereviz
  • 2 adet patates
  • 1-2 adet havuç
  • 1-2 adet soğan
  • 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
  • Gerekirse 1-1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 adet kesme şeker
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Kerevizi bekletmek için limon suyu

YAPILIŞI

  • Kerevizi küp küp olacak şekilde doğrayın ve limonlu suda bekletin.
  • Soğanı yemeklik doğradıktan sonra havucu da halka halka doğrayın.
  • Tencereye zeytinyağını aldıktan sonra doğranmış havuç ve soğanı hafif sararana kadar kavurun.
  • Bir adet kesme şekeri ve 1 su bardağı portakal suyunu ekleyin.
  • Suyunun az olduğunu düşünüyorsanız, 1 su bardağı sıcak su da ilave edebilirsiniz
  • Tuzunu da ekledikten sonra yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
  • Servis ederken dereotu veya maydanoz da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

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