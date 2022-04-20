İftar sofralarınızı zenginleştirecek bir lezzet! Zeytinyağlı patlıcan dolması tarifi

Misafirleriniz ile daha da güzelleşecek bu lezzet; hafif oluşu ve kolaylığı ile müthiş bir ara sıcak oluyor... Bayılarak yiyeceğiniz bu lezzeti mutlaka denemeyi unutmayın!

Giriş Tarihi: 20.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 10:50
  • 1 Adet
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 45 dakika Hazırlama 50 dakika
  • Porsiyon : 99 kcal

MALZEMELER

  • 1 büyük soğan
  • Kuru patlıcan
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 2-3 adet maydonoz
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım kilo kıyma
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1,5 su bardağı zeytinyağı
  • Yenibahar
  • Pul biber
  • Karabiber

YAPILIŞI

  1. İlk olarak tencereyi su ile doldurup kaynatıyoruz.
  2. Kuru patlıcanlar haşlanana kadar 15 dakika pişirin.
  3. Sonra pirinçleri yıkayıp güzelce süzüyoruz.
  4. Soğanları ince bir şekilde doğruyoruz.
  5. Daha sonra; pirinci, soğanı, maydonozu, salçayı, kıyma ve baharatları başka bir tencerede kavuruyoruz.
  6. Hazırlanan iç harcı patlıcanların içine doldurulur.
  7. Patlıcanları yarısına kadar doldurarak ağız kısımlarını elinizle büzün ve tencereye yatay bir şekilde dizin.
  8. Tüm patlıcanlar dolduktan sonra üzerlerine bir tabak kapatın.
  9. Daha sonra üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave ederek tencerenin kapağını kapatın.
  10. Orta ateşte dolmalar pişene kadar pişirin.
  11. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdirin.
  12. Dolmamız hazır! Herkese afiyet olsun.

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