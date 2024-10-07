Kereviz yemeği tarifi: Hem sağlıklı hem lezzetli

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen kereviz yemeği ile karşınızdayız. Sizler için derlemiş olduğumuz tarifin ölçüleri 4 kişilik olacak şekilde hazırlanmıştır. Yaklaşık 30 dakika içinde sofralarınızda yerini alacak olan kereviz yemeğini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 07.10.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 09:04

YAPILIŞI

Malzemeler:
Bir adet soğan
Bir adet havuç
Bir adet patates
İki adet orta boy kereviz
Yarım limon
Bir su bardağı portakal suyu
Bir çay kaşığı toz şeker
İki çay kaşığı tuz
3-4 adet kereviz yaprağı
Yapılışı:
İnce bir şekilde kıymış olduğunuz soğanları 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte kısık ateşte hafif kavurun.
Soğanlar yumuşayıp şeffaflaşmaya başladığında küp küp doğranan havuç ve patatesi içine ekleyerek kavurmaya devam edin.
Sonrasında kerevizleri soyun ve orta boy küp ya da dilimler halinde doğrayın. Doğradıktan hemen sonra ise ocakta pişen sebzelerin içine ekleyin.
Kerevizleri de ekledikten sonra yarım limon suyunu içine sıkın ve karıştırıp yaklaşık 3 dakika kadar kavurmaya devam edin.
Kalan zeytinyağını, portakal suyunu, tuzu ve şekeri ekleyip tekrar karıştırın.
Son adımda ise kereviz yapraklarını gelişigüzel üzerine serpiştirin ve kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra ise altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın.
Yaklaşık 25 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişirin sonrasında ise soğumaya bırakın.
Kereviz yemeğiniz hazır!

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