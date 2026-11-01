Lahana sarması tarifi: Evde anne eli değmiş gibi yapmanın püf noktaları…

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç (yaklaşık 330 gr)

2 tepeli dolusu yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıvı yağ (100 ml)

1 büyük boy kuru soğan

3-5 diş ezilmiş sarımsak

2 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 Türk kahve fincanı su

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz (İsteğe bağlı)

ÜZERİ İÇİN SOS

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarı yarım su bardağı su

Çeyrek su bardağı sıvı yağ (4-5 yemek kaşığı kadar)

Ekstra 2 su bardağı su (pişirme için)

YAPILIŞI

Lahananın Hazırlanması ve Haşlanması: Öncelikle lahananın kök kısmını bıçak ile oyup çıkaralım. Büyükçe bir tencereye bolca su ekleyip kaynatalım ve 1 yemek kaşığı tuz ilave edelim. Lahananın yapraklarını teker teker ayırıp kaynayan suya bırakarak 1-2 dakika kadar haşlayalım. (Not: Yaprakların erimemesi için çok fazla haşlamayın, hafif diriliğini kaybetmesi yeterlidir.) Haşlanan yaprakları sıcak sudan alıp hemen soğuk suya bırakalım ki sıcaklığıyla pişmeye devam etmesin. Sert damarlı kısımlarını bıçakla kesip avuç içi büyüklüğünde parçalara bölelim.

İç Harcın Hazırlanması: Tavaya sıvı yağı alıp ısıtalım; yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip hafif renk değiştirene kadar kavuralım. Üzerine salçayı ilave edip bir iki tur çevirdikten sonra yıkanmış pirinci, rendelenmiş sarımsağı ve baharatları ekleyelim. Son olarak bir kahve fincanı suyu ilave edip karıştırarak suyunu çekmesini sağlayalım. Maydanoz ekleyecekseniz bu aşamada ilave edip iç harcı kenara alarak biraz soğumasını bekleyelim.

Sarma İşlemi: Hazırladığımız yaprakların içine bir tatlı kaşığı iç harçtan koyup kenarlardan katlayarak parmak şeklinde sıkıca saralım. Bütün yapraklar bitene kadar bu işlemi tekrarlayalım.

Pişirme ve Sos Aşaması: Sos malzemelerini ayrı bir kapta pürüzsüz kıvam alana kadar çırpıp sarmaların üzerine gezdirelim. Ardından 2 bardak su ilave edip tencerenin kapağını kapatalım. Öncelikle orta ateşte kaynamaya bırakalım. Kaynama noktasına geldikten sonra ocağın altını tamamen kısalım ve pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 55-60 dakika kısık ateşte pişirelim.