Şeker gibi taze fasulye tarifi...

500 gr taze fasulye (ayıklanmış)
1 soğan
2 domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz şeker
1 su bardağı sıcak su
Pulbiber, tuz, karabiber
Domatesleri kabuğuğu soyarak bir kaseye rendeleyin. Domateslerin içine salçayı, sıcak suyu ve baharatları ekleyip karıştırn.
Tencereye zeytinyağını ekleyin soğanların rengi değişene kadar kavurun. Üzerine şekeri ve fasulyeleri ekleyin.
Diğer tüm malzemeleri ekleyip tencerenin kapağını kapatın 30 dakika pişmesini bekleyin.
Afiyet olsun.