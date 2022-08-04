Şeker gibi taze fasulye tarifi...

Yaz sofralarının vazgeçilmezi şeker fasulyeyi bir de bu tarifle deneyin. İster ana yemek isterseniz ara soğuk olarak tercih edebileceğiniz taze fasulyeyi mutfağınıza sokmanın tam zamanı. İşte zeytinyağlıların gözdesi taze fasulye tarifi...

Giriş Tarihi: 04.08.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:08
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

500 gr taze fasulye (ayıklanmış)

1 soğan

2 domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

Pulbiber, tuz, karabiber

AŞÇININ NOTU

Şeker ve soğanı birlikte kavurmanız soğana karamelize bir tat verecek bu sayede yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.

YAPILIŞI

Öncelikle ayıkladığınız ve temizlediğiniz fasulyeleri doğrayın.

Domatesleri kabuğuğu soyarak bir kaseye rendeleyin. Domateslerin içine salçayı, sıcak suyu ve baharatları ekleyip karıştırn.

Tencereye zeytinyağını ekleyin soğanların rengi değişene kadar kavurun. Üzerine şekeri ve fasulyeleri ekleyin.

Diğer tüm malzemeleri ekleyip tencerenin kapağını kapatın 30 dakika pişmesini bekleyin.

Afiyet olsun.

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