Yaz sofralarının yıldızı belli oldu! Hafif ve nefis zeytinyağlı enginar tarifi

MALZEMELER

4 adet çanak enginar

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet havuç (küp doğranmış)

1 su bardağı bezelye

1 adet patates (küp doğranmış, isteğe bağlı)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, hafif kıvam için)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

Yarım limonun suyu

Üzeri için dereotu

YAPILIŞI

Enginarları kararmamaları için limonlu suda bekletin.

Geniş bir tencerede zeytinyağının yarısını ısıtın, soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Havuç, bezelye ve kullanıyorsanız patatesi ekleyip birkaç dakika çevirin.

Tuz ve şekeri ilave edin. İsterseniz unu ekleyip kısa süre kavurun.

Enginarları tencereye dizin. Sebzeli harcı enginarların orta kısmına paylaştırın.

Sıcak suyu ve kalan zeytinyağını ekleyin. Limon suyunu gezdirin.

Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte yaklaşık 30–40 dakika, enginarlar yumuşayana kadar pişirin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirin.

Servis Önerisi

Soğuk olarak, üzerine bol dereotu serperek servis edin. Yanında limon dilimleri ve taze ekmekle çok yakışır. Afiyet olsun!