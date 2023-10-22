Taze yeşil fasulye yemeği tarifi: Tam kıvamında ve sağlıklı bir lezzet

Taze yeşil fasulye yemeği, lezzetiyle zeytinyağlı yemeklerin gözdesi olmuş bir tat. Muhteşem lezzetinin yanı sıra sağlık için de oldukça faydalı bir tarif. İşte tam kıvamında yeşil fasulye yemeği tarifi…

Giriş Tarihi: 22.10.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 11:42
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 73 kcal

MALZEMELER

600 gram taze yeşil fasulye

2 adet domates

1 adet soğan

1,5 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

İlk olarak soğanları küçük parçalar haline getirin ve bir tencerenin içerisinde sıvı yağla kavurun.

Domatesleri parçalara ayırın ve tencerenin içerisine ekleyin.

Tencerenin içerisinde salça ve baharatları da ekleyerek iki dakika boyunca kavurun.

Fasulyeleri yıkayın ve iki parça haline gelecek şekilde kesin.

Ardından fasulyeleri de tencerenin içerisine ilave edin.

Fasulyelerin rengi değişene dek kavurun.

Fasulyeler kavrulduktan sonra sıcak su ve tuz ekleyerek yumuşayana dek pişirin.

Piştiği zaman ocağın altını kapatın ve 20 dakika boyunca dinlendirin.

Afiyet olsun!

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