Taze yeşil fasulye yemeği tarifi: Tam kıvamında ve sağlıklı bir lezzet

İlk olarak soğanları küçük parçalar haline getirin ve bir tencerenin içerisinde sıvı yağla kavurun.

Domatesleri parçalara ayırın ve tencerenin içerisine ekleyin.

Tencerenin içerisinde salça ve baharatları da ekleyerek iki dakika boyunca kavurun.

Fasulyeleri yıkayın ve iki parça haline gelecek şekilde kesin.

Ardından fasulyeleri de tencerenin içerisine ilave edin.

Fasulyelerin rengi değişene dek kavurun.

Fasulyeler kavrulduktan sonra sıcak su ve tuz ekleyerek yumuşayana dek pişirin.

Piştiği zaman ocağın altını kapatın ve 20 dakika boyunca dinlendirin.

Afiyet olsun!