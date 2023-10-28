Zeytinyağlı bamya: Lezzetli ve pratik bir tarif

Bamyaları ayıklayın ardından yıkayın.

Soğanları küçük parçalar haline gelecek şekilde doğrayın.

Bir tencerenin içerisine zeytinyağı ve soğanları ekleyerek kavurun.

Ardından domatesleri yıkayın, kabuklarını soyun ve rondodan geçirin.

Rondodan geçirdiğiniz domatesleri de tencerenin içerisine ilave edin.

2 dakika boyunca kavurduktan sonra bamyaları, limon suyunu ve 1,5 çay bardağı su ve tuz ekleyin.

Daha sonra tencerenin kapağını kapatın ve kaynaması için bekleyin.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve 25 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!