Zeytinyağlı bamya: Lezzetli ve pratik bir tarif

Zeytinyağlı bamya tarifi, ana menülerinizi renklendirecek ve lezzetiyle hayran bırakacak. Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif tam oranında ve damaklarda şenlik oluşturuyor. İşte tarifin detayları…

Giriş Tarihi: 28.10.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 10:32
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 77 kcal

MALZEMELER

500 gram bamya

4 adet domates

3 kaşık limon suyu

1 adet soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Bamyaları ayıklayın ardından yıkayın.

Soğanları küçük parçalar haline gelecek şekilde doğrayın.

Bir tencerenin içerisine zeytinyağı ve soğanları ekleyerek kavurun.

Ardından domatesleri yıkayın, kabuklarını soyun ve rondodan geçirin.

Rondodan geçirdiğiniz domatesleri de tencerenin içerisine ilave edin.

2 dakika boyunca kavurduktan sonra bamyaları, limon suyunu ve 1,5 çay bardağı su ve tuz ekleyin.

Daha sonra tencerenin kapağını kapatın ve kaynaması için bekleyin.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve 25 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun!

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