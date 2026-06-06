Zeytinyağlı biber dolması tarifi: Lezzetiyle mest edecek!

İhtiyacınız olan malzemeleri hızlıca gözden geçirmek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:
|Miktar
|Malzeme
|10-12 adet
|Orta boy dolmalık biber
|1.5 su bardağı
|Baldo pirinç (bol suda yıkanmış ve süzülmüş)
|3 adet
|Büyük boy kuru soğan (yemeklik, ince doğranmış)
|1 çay bardağı
|Sızma zeytinyağı (yarısı iç harca, yarısı üzerine)
|2 yemek kaşığı
|Dolmalık fıstık
|2 yemek kaşığı
|Kuş üzümü (sıcak suda bekletilmiş)
|1 adet
|Büyük boy domates (içi için rendelenmiş)
|1-2 adet
|Domates (biberlerin üzerini kapatmak için dilimlenmiş)
|1'er tatlı kaşığı
|Kuru nane, yenibahar, toz şeker
|1'er çay kaşığı
|Karabiber, tarçın (isteğe bağlı), tuz
|Yarım demet
|Taze nane, dereotu, maydanoz (ince kıyılmış)
|1.5 su bardağı
|Sıcak su (iç harcı demlemek için)
|1.5 su bardağı
|Sıcak su (dolmaları pişirmek için)
ADIM ADIM YAPILIŞI
Mükemmel Sonuç İçin İpuçları
Dinlendirme Kuralı: Zeytinyağlı yemeklerin altın kuralı sabırdır. Dolmalarınız piştikten sonra kapağını açmadan, kendi tenceresinde oda sıcaklığına gelene kadar dinlenmeye bırakın. Bu sayede lezzetler birbirine tam geçer, dolmalar formunu korur ve zeytinyağı sayesinde üzerleri pırıl pırıl kalır. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp ertesi gün servis ederseniz lezzetinin daha da arttığını göreceksiniz.