Zeytinyağlı biber dolması tarifi: Lezzetiyle mest edecek!

Malzemeler

İhtiyacınız olan malzemeleri hızlıca gözden geçirmek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Miktar Malzeme 10-12 adet Orta boy dolmalık biber 1.5 su bardağı Baldo pirinç (bol suda yıkanmış ve süzülmüş) 3 adet Büyük boy kuru soğan (yemeklik, ince doğranmış) 1 çay bardağı Sızma zeytinyağı (yarısı iç harca, yarısı üzerine) 2 yemek kaşığı Dolmalık fıstık 2 yemek kaşığı Kuş üzümü (sıcak suda bekletilmiş) 1 adet Büyük boy domates (içi için rendelenmiş) 1-2 adet Domates (biberlerin üzerini kapatmak için dilimlenmiş) 1'er tatlı kaşığı Kuru nane, yenibahar, toz şeker 1'er çay kaşığı Karabiber, tarçın (isteğe bağlı), tuz Yarım demet Taze nane, dereotu, maydanoz (ince kıyılmış) 1.5 su bardağı Sıcak su (iç harcı demlemek için) 1.5 su bardağı Sıcak su (dolmaları pişirmek için)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Biberleri Hazırlayın: Dolmalık biberlerin sap kısımlarını dikkatlice çıkarın ve çekirdeklerini temizleyin. Biberleri yıkayıp içlerinde su kalmaması için ters çevirerek süzülmeye bırakın.

Dolmalık biberlerin sap kısımlarını dikkatlice çıkarın ve çekirdeklerini temizleyin. Biberleri yıkayıp içlerinde su kalmaması için ters çevirerek süzülmeye bırakın. Soğan ve Fıstıkları Kavurun: Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağının yarısını alın. Dolmalık fıstıkları ekleyip hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından doğranmış soğanları ilave edin ve soğanlar iyice karamelize olup yumuşayana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) kısık ateşte soteleyin. Zeytinyağlı dolmanın lezzet sırrı soğanın bol olması ve iyi kavrulmasıdır.

Geniş bir pilav tenceresine zeytinyağının yarısını alın. Dolmalık fıstıkları ekleyip hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından doğranmış soğanları ilave edin ve soğanlar iyice karamelize olup yumuşayana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) kısık ateşte soteleyin. Zeytinyağlı dolmanın lezzet sırrı soğanın bol olması ve iyi kavrulmasıdır. Pirinci İlave Edin: Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin. Pirinçler şeffaflaşıp tane tane olana kadar yaklaşık 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin. Pirinçler şeffaflaşıp tane tane olana kadar yaklaşık 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin. Aromaları Ekleyin: Rendelenmiş domatesi, suda bekletip süzdüğünüz kuş üzümlerini, tuz, toz şeker ve tüm kuru baharatları (nane, yenibahar, karabiber, tarçın) ekleyip iyice karıştırın.

Rendelenmiş domatesi, suda bekletip süzdüğünüz kuş üzümlerini, tuz, toz şeker ve tüm kuru baharatları (nane, yenibahar, karabiber, tarçın) ekleyip iyice karıştırın. İç Harcı Demleyin: 1.5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte pirinçler suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Suyunu çeken harcı ocaktan alın, içine ince kıyılmış taze yeşillikleri ekleyip nazikçe karıştırın. Harcı biraz ılımaya bırakın.

1.5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte pirinçler suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Suyunu çeken harcı ocaktan alın, içine ince kıyılmış taze yeşillikleri ekleyip nazikçe karıştırın. Harcı biraz ılımaya bırakın. Biberleri Doldurun: Biberlerin içini hazırladığınız harçla doldurun. Pirinçlerin pişerken şişme payını mutlaka hesaba katın ve biberleri ağzına kadar bastırarak tamamen doldurmamaya özen gösterin. Üst kısımda yaklaşık bir parmak boşluk kalmalıdır.

Biberlerin içini hazırladığınız harçla doldurun. Pirinçlerin pişerken şişme payını mutlaka hesaba katın ve biberleri ağzına kadar bastırarak tamamen doldurmamaya özen gösterin. Üst kısımda yaklaşık bir parmak boşluk kalmalıdır. Kapatın ve Dizin: Doldurduğunuz biberlerin ağzını dilimlediğiniz domates parçalarıyla kapak yaparak kapatın ve geniş bir tencereye dik bir şekilde dizin.

Doldurduğunuz biberlerin ağzını dilimlediğiniz domates parçalarıyla kapak yaparak kapatın ve geniş bir tencereye dik bir şekilde dizin. Pişirin: Kalan zeytinyağını biberlerin üzerinde parlaklık vermesi için gezdirin. Tencerenin yarısına gelecek kadar (yaklaşık 1.5 su bardağı) sıcak su ve biraz tuz ekleyin. Kapağı kapalı olarak, kısık ateşte biberler yumuşayana ve pirinçler tamamen pişene kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Mükemmel Sonuç İçin İpuçları

Dinlendirme Kuralı: Zeytinyağlı yemeklerin altın kuralı sabırdır. Dolmalarınız piştikten sonra kapağını açmadan, kendi tenceresinde oda sıcaklığına gelene kadar dinlenmeye bırakın. Bu sayede lezzetler birbirine tam geçer, dolmalar formunu korur ve zeytinyağı sayesinde üzerleri pırıl pırıl kalır. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp ertesi gün servis ederseniz lezzetinin daha da arttığını göreceksiniz.