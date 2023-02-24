Zeytinyağlı enginar dolması tarifi: Adeta sağlık bombası bir besin! Lezzetiyle tadına doyum olmuyor...

Yemelere doyamayacağınız enfes bir lezzet! Sadece 25 dakikada hazır olan bu tarif, pratik yapımıyla herkesin mutfağında yerini alıyor. Garnitür ve zeytinağı ile birleşmesiyle ortaya damak çatlatan bir lezzet çıkıyor. İşte tam kıvamında zeytinyağlı enginar dolması tarifi...

Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:56
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 102 kcal

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 6 adet konserve enginar
  • Yarım çay bardağı sıcak su
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Dereotu
  • 1 adet soğan
  • 1 kase garnitür
  • 1 çay kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

  1. Yemeklik olarak doğradığınız ya da robotta çektiğiniz oğanları, 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyduğumuz tencerede pembeleşinceye kadar kavurun.
  2. Ardından üzerine garnitürü ilave edip 2-3 dakika daha karıştırarak kavurma işlemine devam edin.
  3. Bir kasenin içerisine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve şekeri karıştırarak sosa ilave edin.
  4. Daha sonra enginarların çukur kısmı aşağıya bakacak şekilde tencereye yerleştirin.
  5. Sonra üzerini sıcak su ilave edin.
  6. Orta ateşte 25 dakika kadar pişirmeye bırakın.
  7. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerini iç harcıyla doldurun.
  8. Dereotu ve limonla süsleyerek servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA