Zeytinyağlı enginar dolması tarifi: Adeta sağlık bombası bir besin! Lezzetiyle tadına doyum olmuyor...
Yemelere doyamayacağınız enfes bir lezzet! Sadece 25 dakikada hazır olan bu tarif, pratik yapımıyla herkesin mutfağında yerini alıyor. Garnitür ve zeytinağı ile birleşmesiyle ortaya damak çatlatan bir lezzet çıkıyor. İşte tam kıvamında zeytinyağlı enginar dolması tarifi...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:55Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:56
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
102 kcal
MALZEMELER
2 yemek kaşığı zeytinyağı
6 adet konserve enginar
Yarım çay bardağı sıcak su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet limon suyu
1 tatlı kaşığı tuz
Dereotu
1 adet soğan
1 kase garnitür
1 çay kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Yemeklik olarak doğradığınız ya da robotta çektiğiniz oğanları, 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyduğumuz tencerede pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından üzerine garnitürü ilave edip 2-3 dakika daha karıştırarak kavurma işlemine devam edin.
Bir kasenin içerisine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve şekeri karıştırarak sosa ilave edin.
Daha sonra enginarların çukur kısmı aşağıya bakacak şekilde tencereye yerleştirin.
Sonra üzerini sıcak su ilave edin.
Orta ateşte 25 dakika kadar pişirmeye bırakın.
Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerini iç harcıyla doldurun.
Dereotu ve limonla süsleyerek servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun!