Zeytinyağlı enginar tarifi: Lezzetiyle hayran bırakıyor...

Lezzeti ve ferahlığıyla doyurucu bir lezzet olan enginar, ana yemeklerin de vazgeçilmezi. Üstelik şifa kaynağı olan bu tarif, misafir sofralarınızdan günlük yemek menülerinize kadar hemen her an tüketebileceğiniz alternatiflerden biri. İşte lezzet dolu tam kıvamında zeytinyağlı enginar...
Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:40Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 09:40
MALZEMELER
8 adet taze enginar
1 büyük havuç (isteğe bağlı)
1 adet büyük soğan
2 su bardağı bezelye (isteğe bağlı)
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet limon suyu
Tuz
Şeker (isteğe bağlı)
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Enginarların dış yapraklarını temizleyin ve uçlarını kesin. Limonlu su dolu bir kaba enginarları atın, bu sayede kararmalarını önleyebilirsiniz.
Soğanı ince ince doğrayın.
Havucu isteğe bağlı olarak küp küp doğrayın.
Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Enginarları suyu ile birlikte tencereye ekleyin. Havuç ve bezelye eklemeyi tercih ediyorsanız şimdi ekleyin.
Tuz ve şeker (isteğe bağlı) ekleyin, karıştırın.
Kapaklı olarak kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Arada bir karıştırarak kontrol edin.
Enginarlar yumuşadığında limon suyunu ekleyin, karıştırın ve ocağı kapatın.
Zeytinyağlı enginarınız servise hazır! Sıcak veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz.