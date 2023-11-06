Zeytinyağlı enginar tarifi: Lezzetten doğan sağlık...
Zeytinyağlı deyince ilk akla gelenlerden biri olan enginar, kendine özgü lezzetiyle sofraların da vazgeçilmezi. Doğru püf noktalarını izleyerek yiyenin vazgeçemeyeceği o lezzeti tek seferde sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte tam kıvamında o tarif..
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:09Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:09
YAPILIŞI
Enginarları temizlemek için önce dikenli uçlarını kesin. Daha sonra enginarları dörde bölün ve hemen limonlu suya bırakın, böylece renkleri kararmaz.
Soğanı ince ince doğrayın ve sarımsakları ezin.
Geniş bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.
Isınmış zeytinyağında ince doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları soteleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.
Enginarları süzerek sudan çıkarın ve tencereye ekleyin. Enginarları soteleyin.
Tencereye limon suyunu ekleyin ve karıştırın.
1 su bardağı suyu tencereye ilave edin, tuz ve karabiberle tatlandırın. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika boyunca pişirin. Enginarlar yumuşayana kadar pişirin.
Pişen zeytinyağlı enginarları sıcak veya soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Üzerine taze maydanoz serpip servis edebilirsiniz.
Bu zeytinyağlı enginar tarifi, lezzetli ve sağlıklı bir sebze yemeği sunar. Afiyet olsun!