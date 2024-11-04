Zeytinyağlı kapuska tarifi: Lezzetine doyum olmayan enfes lezzet...

Malzemeler:
İki su bardağı su
Üç diş sarımsak
Bir orta boy domates
Yarım orta boy lahana
Bir adet kapya biber
Bir adet büyük boy soğan
Beş yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
İlk olarak lahanayı ince ince olacak şekilde doğrayın ve güzelce yıkayın.
Soğanları yemeklik olacak şekilde doğradıktan sonra zeytinyağı koymuş olduğunuz tencerenin içine ilave edin.
Üzerine küp küp doğranan biber ve domatesleri ekleyin.
Sarımsakların kabuklarını soyun ve tencerenin içerisine ilave edin.
Tüm sebzeleri yaklaşık 2-3 dakika kavurun.
Salçayı da ekleyerek kavurma işlemine devam edin.
Doğranmış olan lahanaları da tencerenin içerisine ekleyin.
Sıcak su, tuz ve karabiberi de ilave ederek güzel bir şekilde karıştırın.
Ardından tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin.
Zeytinyağlı kapuska yemeğiniz hazır!