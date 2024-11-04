Zeytinyağlı kapuska tarifi: Lezzetine doyum olmayan enfes lezzet...

İki su bardağı su

Üç diş sarımsak

Bir orta boy domates

Yarım orta boy lahana

Bir adet kapya biber

Bir adet büyük boy soğan

Beş yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

İlk olarak lahanayı ince ince olacak şekilde doğrayın ve güzelce yıkayın.

Soğanları yemeklik olacak şekilde doğradıktan sonra zeytinyağı koymuş olduğunuz tencerenin içine ilave edin.

Üzerine küp küp doğranan biber ve domatesleri ekleyin.

Sarımsakların kabuklarını soyun ve tencerenin içerisine ilave edin.

Tüm sebzeleri yaklaşık 2-3 dakika kavurun.

Salçayı da ekleyerek kavurma işlemine devam edin.

Doğranmış olan lahanaları da tencerenin içerisine ekleyin.

Sıcak su, tuz ve karabiberi de ilave ederek güzel bir şekilde karıştırın.

Ardından tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin.

Zeytinyağlı kapuska yemeğiniz hazır!