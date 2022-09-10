Zeytinyağlı kapya biber dolması: Zeytinyağlıların gözdesi sofların vazgeçilmezi!

Zeytinyağlı tarifler arasında yerini alan bu lezzetin tadına doyum olmayacak! Klasik biber dolmasının dışına çıkıp birde bu tarifi deneyin. Bir yaptıkça bin yapmak isteyeceğiniz bu eşsiz lezzeti ister kuş üzümlü, isterseniz fıstıklı tercih edebilirsiniz. Hadi öyleyse herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 11:35
  • 5-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 173 kcal

MALZEMELER

  • 12 adet büyük boy kırmızı biber
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1su bardağı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Kaşar peyniri rendesi

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz biberi doldurduktan sonra uç kısmını kaşar peynirle kapatabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kapya biberleri kaynayan suda biraz haşlayın.
  2. Ardından iç harcını hazırlamak için pirinç, salça ve baharatları başka bir tencerede kavurun.
  3. Biberleri 5 dk kaynattıktan sonra iç harcını doldurmaya başlayın.
  4. Sonra iç harcı bitince tencereye yerleştirmeye başlayın. Ardından üzerine zeytinyağı gezdirin.
  5. 30-35 dk kadar kısık ateşte pişirin.
  6. İşte zeytinyağlı kapya biber dolmamız hazır! Herkese afiyet olsun.

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