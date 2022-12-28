Zeytinyağlı lahana sarması tarifi: Çerez gibi yiyeceğiniz enfes bir lezzet!
Lahana sarması herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri oluyor. Çerez gibi yiyeceğiniz bu tarif, lezzetiyle damaklarınızı büyüleyecek. Kış aylarının sevilen lezzeti olan lahana, sağlığa yararlarıyla da oldukça biliniyor. Zeytinyağlı versiyonuyla bu lezzete bayılacaksınız! İşte tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:11Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:11
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
232 kcal
MALZEMELER
İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu
2 adet soğan
1 adet orta boy lahana
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kimyon
Nane
Kekik
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı pirinç
Yarım su bardağı bulgur
YAPILIŞI
İlk olarak su doldurup bir tencereyi ocakta kaynatıyoruz. Ardından lahanaları damarlarından ayırıp içine atın.
Sonra pirinci ve bulguru yıkayıp süzüyoruz. Soğanları yemeklik doğruyoruz.
Ardından soğanları zeytinyağı ile birlikte kavuruyoruz. Sonra salçayı ekleyip tekrar kavurmaya devam edin.
Sonra yeşillikleri de harcın içine atıp güzelce kavurmaya devam edin.
Sonra yaprakları güzelce ayırın. Ardından iç harcı biraz soğuduktan sonra sarmaya başlayın.
Tencerenin dibine lahana yapraklarından yerleştirin. Sonra üzerine lahanaları dizin.