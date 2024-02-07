Zeytinyağlı pırasa tarifi: Hem lezzet hem şifa deposu
Pırasa, yoğun lif oranı, vitamin ve mineralleriyle adeta bir şifa deposu. Doğru şekilde tüketildiğinde ise lezzetli bir ana yemek alternatifi olan pırasayı, zeytinyağlı olarak pişirebilir ve menülerinize dahil edebilirsiniz. İşte tam kıvamında o tarif...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:05Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 09:05
4 Kişilik
Vejetaryen
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Porsiyon :
184 kcal
MALZEMELER
2 adet orta boy havuç
1 adet büyük boy soğan
3 diş sarımsak
1/2 su bardağı zeytinyağı
1/2 su bardağı su
Tuz
Şeker (isteğe bağlı)
Limon suyu (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Pırasaları yıkayıp temizleyin. Yeşil kısımlarını ayırın ve beyaz kısımları halka şeklinde doğrayın.
Havuçları ve soğanı temizleyip küp küp doğrayın.
Bir tencereye zeytinyağını alın ve soğanları ekleyerek kavurun.
Soğanlar hafif pembeleşince doğranmış havuçları ve sarımsakları ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.
Son olarak pırasa halkalarını ekleyin ve kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
Sebzeler pişmeye yakın, üzerine suyu ekleyin ve tuzunu ekleyin. İsteğe bağlı olarak biraz şeker ve limon suyu da ekleyebilirsiniz.
Sebzeler yumuşadığında ocağı kapatın ve zeytinyağlı pırasayı servis yapmaya hazır hale getirin.