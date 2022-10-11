Zeytinyağlı pırasa tarifi: Kış sofralarını donatan, şifa ve vitamin deposu bir lezzet!

Kış aylarının en sağlıklı lezzetlerinden biri olan pırasa, yemelere doyamayacağınız bir lezzet oluyor. Hem şifa dolu hem de hastalıklara karşı koruyan bu yemeği tatmayan kalmasın! Özellikle zeytinyağı ve limonun birleşimiyle C vitamini deposu oluyor. O zaman herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 09:20
  • 2-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 125 kcal

MALZEMELER

  • 6 adet orta boy pırasa
  • 2 adet orta boy havuç
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 adet limon suyu
  • 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
  • 1/2 su bardağı su
  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

  1. Pırasa ve havuçları yıkadıktan sonra güzelce verev şeklinde doğrayın.
  2. Ardından bir tencereye koyup, suda yıkadığınız pirinçleri üzerine ekleyin.
  3. Sırasıyla tuz, toz şeker, taze sıkılmış limon ve portakal suyunu ve en son da suyu tencereye koyun.
  4. Son olarak üzerinde zeytinyağı gezdirip, 30-35 dakika kadar pişirin.
  5. Piştikten sonra üzerine limon dilimleri koyarak servis edebilirsiniz.

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