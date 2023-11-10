Zeytinyağlı pırasa tarifi: Tam kıvamında bir lezzet

Sonbahar ve kış aylarının çok sevilen lezzetlerinden birisi olan zeytinyağlı pırasayı bir de bu tarifle deneyin. Tam kıvamında olan bu lezzeti bir yiyen bir daha isteyecek. İşte tarifin detayları…

Giriş Tarihi: 10.11.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 09:13
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 114 kcal

MALZEMELER

5 adet pırasa

2 adet havuç

2 adet domates

1,5 bardak sıcak su

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım fincan pirinç

Yarım limon suyu

Tuz

YAPILIŞI

İlk olarak pırasaları temizleyin ve yeşil kısımlarını kesin.

Ardından uzunlamasına ve çapraz olacak biçimde pırasaları doğrayıp suyun içerisinde bekletin.

Kuru soğanı halka şeklinde ve ince olacak şekilde doğrayın.

Bir tencereye yağ ekleyin ve doğramış olduğunuz soğanları yağın içerisine ekleyerek kavurun.

Farklı bir tencerede havuç ve domatesleri de doğrayarak birlikte kavurun.

Havuç ve domateslerin içerisine pırasa ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika boyunca kavurun.

20 dakikanın sonunda tencerenin kapağını açın ve içerisine 1,5 bardak sıcak su, yıkanmış pirinç, tuz ve 1 çay kaşığı şeker ekleyin.

Tencerenin içerisine yarım limonun suyunu sıkın ve karıştırın.

Orta ateşte pırasalar yumuşak bir kıvam alana dek pişirin.

Afiyet olsun!

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