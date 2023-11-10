Zeytinyağlı pırasa tarifi: Tam kıvamında bir lezzet

İlk olarak pırasaları temizleyin ve yeşil kısımlarını kesin.

Ardından uzunlamasına ve çapraz olacak biçimde pırasaları doğrayıp suyun içerisinde bekletin.

Kuru soğanı halka şeklinde ve ince olacak şekilde doğrayın.

Bir tencereye yağ ekleyin ve doğramış olduğunuz soğanları yağın içerisine ekleyerek kavurun.

Farklı bir tencerede havuç ve domatesleri de doğrayarak birlikte kavurun.

Havuç ve domateslerin içerisine pırasa ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika boyunca kavurun.

20 dakikanın sonunda tencerenin kapağını açın ve içerisine 1,5 bardak sıcak su, yıkanmış pirinç, tuz ve 1 çay kaşığı şeker ekleyin.

Tencerenin içerisine yarım limonun suyunu sıkın ve karıştırın.

Orta ateşte pırasalar yumuşak bir kıvam alana dek pişirin.

Afiyet olsun!