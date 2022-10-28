Zeytinyağlı portakallı kereviz tarifi: Zeytinyağlıların en lezzetlisi! Adeta bir şifa deposu...

Magnezyum ve potasyum kaynağı açısından zengin olan kereviz, vitaminlerle dolu olduğu için sağlığa oldukça yararlı. Kereviz, portakal ve havuçla da birleştiğinde, ortaya eşsiz bir lezzet çıkıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan bu tarifi denemeyen kalmasın!

Giriş Tarihi: 28.10.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 09:13

YAPILIŞI

  1. İlk olarak kereviz, havuç ve portakalı güzelce yıkayıp, doğrayın.
  2. Sebzeleri güzelce doğradıktan sonra, tavanızı yağlayın.
  3. Ardından, içerisine soğanları ve havuçları atıp kavurun.
  4. Kavurduğunuz sebzelerin içine, kerevizleri içine ekleyin.
  5. Daha sonra tüm sebzeleri kavurun.
  6. Sıktığınız portakal suyunu yemeğin üzerine ekleyin. Yarım su bardağı da su ekleyin.
  7. Sonra, üzerine biraz limon sıkın ve zeytinyağı gezdirin.
  8. Son olarak tuzunu ekleyin ve kısık ateşte 25 dk kadar pişmeye bırakın.
  9. Yemeğimiz hazır. Herkese afiyet olsun!

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