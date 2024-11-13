Zeytinyağlı soğan dolması tarifi: Sofralarınızı şenlendirecek olan lezzet…

Malzemeler:

Altı adet soğan

Dört yemek kaşığı zeytinyağı

Dört yemek kaşığı sıvı yağı

Bir adet soğan

1,5 su bardağı pirinç

Bir tatlı kaşığı domates salçası

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı sumak

İki çay kaşığı pul biber

İki adet domates

1,5 su bardağı su

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

Yarım su bardağı sıcak su

İki yemek kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı:

İlk olarak soğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın.

Tavanın içerisine zeytinyağı ve sıvı yağı ekleyip yemeklik olarak doğramış olduğunuz soğanları kavurmaya başlayın.

Soğanlar hafif renk alınca salçayı üzerine ilave edin.

Pirinçleri yıkayıp süzün. Kavurmuş olduğunuz soğanın üzerine pirinci ilave edip kavurma işlemine devam edin.

Tuz ve baharatları da bu aşamada ekleyin.

Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Sonrasında ise domatesleri pirincin üzerine ekleyin.

Suyu da ilave edin ve pirinçler suyu çekene kadar; tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde pişirin.

Maydanozu ince ince doğrayın ve pirinçler suyunu çekince içerisine ilave edip ocaktan alın.

Dolduracağınız soğanların kabuklarını soyun ve su ile dolu olan tencerenin içerisine ekleyip yaklaşık 10 dakika haşlayın.

Haşlanmış olan soğanların tek tek yapraklarına ayırın ve içerisini hazırlamış olduğunuz harç ile doldurun.

Doldurmuş olduğunuz soğanları tencereye dizin.

Bir kase içerisinde salça, kekik ve sıcak suyu karıştırın.

Tencerenin içerisindeki dolmaların üzerine hazırlamış olduğunuz karışımı dökün ve kısık ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.

Piştikten sonra ise tercihe göre üzerine taze nane doğrayabilirsiniz.

Zeytinyağlı soğan dolmanız hazır! Soğuk olarak servis etmeniz önerilir.