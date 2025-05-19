Zeytinyağlı Yaprak Sarma Tarifi: Lezzetiyle aklınızı alacak!

Malzemeler:

İç harcı için:

1 su bardağı pirinç

2 adet orta boy kuru soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı kuş üzümü (önceden ıslatılmış)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı yenibahar

Karabiber, tuz

Yarım limonun suyu

Yarım su bardağı sıcak su

500 g salamura asma yaprağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon (dilimlenmiş)

1 su bardağı sıcak su



Hazırlanışı

Salamura yaprakları sıcak suda 5-10 dakika bekletin. Gerekirse birkaç kez yıkayarak tuzunu alın. Süzülmeye bırakın.

Zeytinyağında soğanları pembeleşene kadar kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyin, biraz kavurun. Ardından yıkanmış pirinci ekleyin ve 3-4 dakika kavurun. Kuş üzümü, baharatlar, tuz, şeker, limon suyu ve sıcak suyu ekleyip karıştırın. Kapağı kapatıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Soğumaya bırakın.

Her bir yaprağın damarlı kısmı alta gelecek şekilde serin. Ortasına 1 tatlı kaşığı kadar iç harç koyun. Yanlarını içe katlayıp sıkıca sarın.

Tencerenin dibine birkaç yaprak serin. Üzerine sarmaları sıkıca dizin. Aralarına limon dilimleri yerleştirin. Üzerine zeytinyağı ve sıcak suyu gezdirin. Üzerine tabak kapatın ki sarmalar açılmasın.

Kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra buzdolabında dinlendirin.

Soğuk olarak, üzerine limon sıkarak meze olarak servis edilir. Yanına yoğurt da yakışır ama geleneksel olarak sade sunulur.