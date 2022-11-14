Zeytinyağlı yaprak sarması tarifi: Parmak ısırtan bir lezzet! Damaklarda eşsiz bir şölen yaratıyor...
Zeytinyağlı yaprak sarması, herkesin bayılarak yediği enfes bir lezzet oluyor. Bayramlarda, kutlamalarda vazgeçilmeyen lezzetler arasında olan yaprak sarmasının bu haline bayılacaksınız. İşte pratik bir yöntemle yapılan o tarif...
Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:41Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 08:41
5-6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
317 kcal
MALZEMELER
1 kg asma yaprağı (salamura veya taze)
1 çay bardağı zeytinyağı (125 ml)
3 adet kuru soğan
1 adet domates rendesi
2 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 avuç maydanoz
Yarım kilo kıyma
1,5 su bardağı sıcak su (300 ml)
YAPILIŞI
İlk olarak pirinçleri güzelce yıkayın ve suyunu süzün.
Ardından, iç harcı için; soğan, sarımsak, salça ve kıymayı güzelce bir tavada kavurun.
İç harcını kavurduktan sonra biraz soğumaya bırakın.
Yaprakların tuzunu çekmesi için bir gece suda bekletin.
İlk olarak yaprağın altına bozdolabı poşeti koyun ve üzerine yaprağı yerleştirin.
Yaprağın ucunu iki taraftan kapatın sonra alt taraftan poşeti yukarı doğru çekin. Böylece sarmalarınız kalem gibi olacak.
Sardığınız dolmaları tencereye dizin, üzerine limon dilimleri koyun ve zeytinyağı gezdirin.