Rüyada Balık Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Suyun İçinde Yüzen Canlı, Çiğ, Çok Büyük Balık Görmek Ve Tutmak Anlamı

Rüyada balık görmek genellikle şans ile alakalandırılır. Aşkta ve işte şansınızın rast gideceğine işaret edilir. Günlük yaşantıda balık kısmeti simgelediği gibi rüyada da kısmet ile yorumlanır. Balık görmek ile alakalı birçok tabir olduğunu söyleyebiliriz. Bunların kimisi olumlu kimisi de olumsuz yorumlardır. Rüyada balık görmenin türlerine göre anlamların değiştiği içindir. İşte rüyada suyun içinde yüzen canlı, çiğ, çok büyük balık görmek ve tutmak anlamı…

Rüyada Balık Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada balık görmek, genel olarak olumlu karşılanmaktadır. Rüya sahibinin şanslı ve kısmetli olacağına işaret edilir. Eğer rüyayı gören kişi gördüğü balıkların sayısını biliyorsa kadına, eğer bilmiyorsa malın gideceğine delalet eder. Bir de rüyada balık tuttuğunu görmek, toplu para geleceği anlamına gelmektedir.

Rüyada balık gören kişi, hayal ettiği şeyin gerçek olacağına işaret edilir. Mal ve mülk konusunda sıkıntı çekiyorsa artık çekmeyeceğine delalet eder. Ayrıca eli dara düşmüşse de iyi bir kapının ona açılacağı söylenir.

Rüyada denizde balık görmek, bereket ile yorumlanır. Rüya sahibinin zengin olacağına, sıkıntılarının gideceğine işaret edilir. Hastaysa iyileşeceğine, malının çoğalacağı da söylenir. Bir başka rivayette rüyayı gören kişinin elinden her iş geldiğini, yaptığı işlerde de hayırlar olduğuna işaret edilmiştir.

Rüyada çok balık görmek, rüya sahibi için büyük servete işarettir. Rüya sahibinin ummadığı bir anda iyi bir kazanç elde edeceği söylenir. Rüyada sayısızca balık tuttuğunu görmek de aynı anlama gelmektedir.

Rüyada büyük balık görmek, bazı yorumlarda olumsuz bazı yorumlarda olumlu karşılanmıştır. Olumsuz tabire bakacak olursak, rüyada büyük balık gören kişi üzüntü ve şiddete, rütbesinin gitmesine ve kötü günlerin onu bulmasına işaret edilmiştir.

Olumlu yorumlara bakacak olursak da bazı alimler ganimet ve mal ile yorumlamıştır. Rüyada büyük balık tuttuğunu gören kişi, büyük ve şerefli bir ailenin kızıyla evleneceği şeklinde yorumlanır. Devlet büyüklerinden birine yakınlığa da işaret eder. Rüyada büyük balık görmek ayrıca yemin olarak nitelendirilmiştir.

Rüyada köpek balığı görmek, rüya tabircileri bu durumu da korku ile yorumlamaktadır. Gerçek hayatta da köpek balığı korkuyu simgeler. Rüya sahibinin korkularına işaret edilir. Olumsuz taraflardan biri de bu rüyayı gören kişinin işleri yolunda gitmeyebilir ve karşısına sıkıntılar çıkabilir.

Bazı tabirciler bu durumu kişiye verilen uyarı olarak da nitelendirmiştir. Eğer köpek balığını yırtıcı olarak gören kimse, günlük yaşantısındaki hatalarına işaret edilir. Alimlere göre ise bu durum kişinin tövbe etmesi gerektiği yönünde yorumlanır. Ayrıca bu rüyayı gören kişinin ruh sağlığı bozulacağına, etrafında onu kıskanan insanlar olduğuna da işaret edilir.

Rüyada yunus balığı görmek ise korkan bir kişinin korkusunun gideceğine işarettir. Kendisini artık emniyet içerisinde hissedeceğine yani güven duygusu kazanacağına işarettir. Eğer fakir biri bu rüyayı görmüşse zenginleşeceğine, sıkıntı ve zor zamanlar geçiren kişilerinde artık refaha ereceğini söylenir. Rüyada yunus balığını görmek genel anlamla güzel ve anlamlıdır.