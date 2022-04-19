Rüyada Kar Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yaz Günü Lapa Lapa Kar Yağdığını Görmek Anlamı Nedir Ve İyi Midir?

Rüyada sık görülen durumlardan biri de kar yağışıdır. Bembeyaz bir sayfa gibi rüyalarda yer alır. Rüyada görülen kar yağışından sonra uyanıldığında insanı mutlu eden bir tebessüm oluşur. Bir yandan da rüyada kar yağışı görmenin ne demek olduğu merak edilir. Öncelikle şunu söyleyelim ki rüyada gördüğünüz kar yağışının şekline göre rüya tabirleri değişmektedir. Mesela lapa lapa mı kar yağıyordu ya da yaz gününde mi kar yağıyordu? Bunun gibi farklı türde rüyalar olabilmektedir. Rüyada kar görmek ne anlama gelir? Genel anlamları ve detayları ile inceleyeceğiz.

Rüyada Kar Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kar hastalık, geçim ve üzüntü demektir. Olumlu ve olumsuz durumları vardır. Rüyada kar görmek, hastalıklardan şifa bulup iyileşmeye işarettir. Rüya sahibi için menfaati şeylere ve rızka yorumlanmaktadır. Eğer kar yağışını mevsiminde gördüyseniz, üzüntü ve kederden kurtulmak olarak tabir edilir.

Nablusi'ye göre Rüyada karla ateşi bir arada görmek, sevgiye ve muhabbete yorumlamıştır. Bir başka yorumda ise; rızk, mal, yaşam ve ucuz mal anlamına gelmektedir. Yerde biriken fazla kar görmek ise yönetimden gelecek sıkıntı ve zorluklara işaret edilir. Olumsuz yorumlar ise mevsimsiz kar yağışı görenler içindir. Yani yaz günü veya ilkbaharda kar yağışı gördüyseniz bu yorumlar yapılmaktadır.

Rüyada yaz günü kar yağdığını görmek, olumsuz olarak yorumlanmıştır. Rüya sahibi için hastalığa ve bazı işlerin ertelenmesine işaret edilmiştir. Kişi için ani yaşanacak değişimler yüzünden hayatın alt üst olacağına yorumlanır. Bir şehre mevsimsiz fazla kar yağdığını görmek, şehre devlet reisi veya Haktan gelecek bir azaba işaret edilmiştir.

Aynı zamanda kıtlık senesinin olacağına da işaret edilmiştir. Rüyada yaz günü lapa lapa kar yağdığını görmek; soğuk algınlığına, hastalığa bazen de uzak bir yere çıkılacak bir yolculuğa tabir edilir. Sonuç olarak mevsimsiz kar yağışı her açıdan olumsuzluk olarak görülmüştür.

Rüyada kar görmenin iyi olup olmadığını merak edenler için şu yorumu yapmak doğru olacaktır. Eğer gördüğünüz kar yağışı mevsimindeyse yani sonbahar ve kış aylarında ise iyi olarak yorumlanmaktadır. Fakat mevsimsiz, ilkbahar ve sonbaharda görülen kar yağışı kötü olarak yorumlanmıştır.