Detoks yapanlar dikkat! Bu şekilde tükettiğinizde...

DETOKS NEDİR?

Akın, detoksun vucudu arındırmak ve temizlemek olduğunu belirterek, "Detoks aslında dedikasyondan geliyor. Vücudu arındırmak ve temizlemek demek. Vücudumuzda dönem dönem yediğimiz yiyecekler, hava kirliliği ve yaşam şartlarından dolayı birçok ödem birikebiliyor. Fazla miktarda toksin birikebilir. Detoksla birlikte bu toksinleri vücudumuzdan arındırmayı hedefliyoruz. Detoks demek sadece detoks içeceğini içmek demek değil, ya da detoks suları hazırlayıp sadece bunları içmek demek değil. Detoks aslında bir programdır. Bir günlük, üç günlük, beş günlük olup değişkenlik gösterir. Detoks içecekleri ve sıvılarıyla ya da uzmanların belirleyeceği bir detoks programlarıyla olan bir şey" diye konuştu.