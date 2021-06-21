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Haberler Sağlık Haberleri Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi? Sağlık Bakanlığı ile E nabız, ALO 182, MHRS koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri
Giriş Tarihi: 21.6.2021 07:06 Son Güncelleme: 21.6.2021 07:07

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Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi? Sağlık Bakanlığı ile E nabız, ALO 182, MHRS koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri

’nca yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında aşı yaptırmak isteyen binlerce vatandaş , koronavirüs aşı randevu başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Şu anda aşıda yaş sınırının 30'a indiği bilinirken randevuların tamamı MHRS, e-nabız ve hattı aranarak alınıyor. Corona virüs aşı sırası gelen vatandaş Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleri diledikleri gün ve saatte aşı randevusu oluşturuluyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? , e Devlet, ALO 182, MHRS ile nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi?

, nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 30 yaş üzeri aşılama bugün itibariyle başlarken, ilk kez aşı olacak vatandaşlar , koronavirüs aşısı başvurusu iptal edilir mi sorusuna yanıt arıyor. Corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız MHRS sistemine aracılığıyla giriş yaparak ya da 'yi arayarak aşı randevusu oluşturuyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? , e Devlet, ALO 182, MHRS ile koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

tarafından aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken aşı randevusu alma işlemleri de yoğunluk kazanıyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şöyle;

BAKAN KOCA AÇIKLADI! AŞIDA YAŞ SINIRI 30'A DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede uygulanan aşıda yaş sınırının 30'a indiğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" dedi.

KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var

KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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Aşı randevusu nasıl alınır, başvuru iptal edilir mi? Sağlık Bakanlığı ile E nabız, ALO 182, MHRS koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri
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