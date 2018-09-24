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, Dünya şampiyonu oldu

'nda serbest stil 86 kiloda , kazandı.

İHA Spor Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 02:10
Arif Özen, Dünya şampiyonu oldu
Slovakya'nın Trnava kentinde düzenlenen 'nda serbest stil 86 kiloda , Rus rakibi Alik Shebzukhov'u çekişmeli geçen maçta (6-5) yendi ve 2. tura yükseldi. Bu turda ABD'li Leo John Dephez'i (6-1), çeyrek finalde de Gürcü Demur Megenieshvili'yi (11-0) sayı tuşuyla mağlup eden Özen, adını yarı finale yazdırdı. Güçlü rakibi İranlı Sayedfazıl Hashemijoubari'yi zorlu bir mücadele sonunda (4-3) yenerek finale yükselen mili sporcu, Hintli Dupiak Punia ile için güreşti. Dünya Yıldızlar Şampiyonu rakibini (2-1) yenen Arif Özen altın madalya kazandı.

Serbest stil 92 kiloda Erhan Yaylacı ise, Rus Khok Khuhov'u 7-3 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
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Arif Özen, Dünya şampiyonu oldu
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