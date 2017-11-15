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Fener evinde yıkıldı!

Giriş Tarihi: 15.11.2017 20:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 22:48
Fener evinde yıkıldı!

Euroleague 7. hafta maçında son şampiyon Doğuş, geçen sezon finalde yendiği Yunanistan devi 'a 90-83 mağlup oldu.

Doğuş, 'a 90-83 mağlup oldu.

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Fener evinde yıkıldı!
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