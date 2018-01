Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesi görevinden istifa etti.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:



Can Topsakal, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir.

