NBA ekibi Brooklyn Nets'te dört oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

NBA ekibi Brooklyn Nets yaptığı açıklama ile dört oyuncusunun koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Açıklamada bu oyuncuların isimlerine yer verilmezken üç oyuncunun semptom göstermediği, bir oyuncuda ise virüs semptomlarının var olduğu belirtildi.

Organizasyonun, bu oyuncularla kontak kuran oyuncular ve rakiplere bilgi verdiği belirtilirken konuyla ilgili olarak yetkili sağlık kurumlarıyla birlikte hareket edildiği vurgulandı.

Nets'in açıklaması şöyle devam etti: "Tüm oyuncular ve Nets kulübü üyelerinden; evlerinde kendilerini izole etmeleri, sağlık durumlarını yakından takip etmeleri ve kulüp sağlık ekibiyle iletişim halinde kalmaları istendi. Oyuncularımız ve ekibimizin sağlığı organizasyonun en büyük önceliklerden ve takım, bu olaydan etkilenenlere en iyi hizmeti sağlamak için her şeyi yapıyor."

10 Mart'ta Los Angeles Lakers ile karşılaşan Nets, buradan Golden State Warriors ile karşılaşmak üzere San Francisco'ya gitmiş ancak müsabaka ertelenmişti.

NBA'de daha önce Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ve Donovan Mitchell ile Detroit Pistons forması giyen Christian Wood'un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

NBA KORONAVİRÜS NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ!