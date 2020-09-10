Vedat Muriqi'den veda paylaşımı

Fenerbahçe'ye geldiği günden sonra performansıyla Avrupa takımlarının transfer listesine giren Muriqi'nin yeni takımı Lazio olmuştu.

Sarı-lacivertliler İtalya Serie A ekibiyle görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Vedat Muriqi de sessizliğini bozdu. Kosovalı golcü Instagram hesabından veda paylaşımında bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Türkiye'ye geldiğim ilk yıllarda tanışma şansına sahip olduğum Sayın Mustafa Erdoğan abim ve Rizespor'da oynarken daima kulüp çatısı altında birlikte olduğum kıymetli büyüğüm eski Spor Bakanımız, Sayın Osman Aşkınbak ve Türk futbolunun efsanesi Rıdvan Dilmen hocam'a veda ziyaretinde bulundum. Daha önce Kosova'da ailem ile ilgili önemli bir sağlık sorununda daima yanımızda varlığını hissettiren beni ve ailemi yalnız bırakmayarak seferber olan kıymetli Büyüğüm Mustafa Erdoğan abime bir kez daha buradan teşekkür ediyorum.