Kadın basketbolunda 47. sezon yarın başlayacak!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan yarın başlıyor. Son şampiyon Fenerbahçe Tarfin, ligde 20 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elinde bulunduruyor.

İlk şampiyonluğunu 1998-1999 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2000'li yıllardan itibaren kadın basketboluna damgasını vurdu.

Ligde 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında kupayı kaldıran sarı-lacivertliler, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Son 8 sezonda da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, 2017-2018'den 2025-2026'ya kadar kesintisiz şampiyonluk serisiyle kupa sayısını 20'ye çıkardı.

GALATASARAY'IN TARİHİ REKORU

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım Galatasaray, 13 kez zirveye çıktı.

Sarı-kırmızılılar, 1989-1990'dan 1997-1998'e kadar tam 9 yıl üst üste kupayı kazanarak hala kırılamayan bir rekoru elinde tutuyor. Fenerbahçe Tarfin, bu sezon da şampiyon olarak Galatasaray'ın rekorunu egale etmek istiyor.

Galatasaray, ayrıca 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

DİĞER ŞAMPİYONLAR

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de 1'er şampiyonluk elde etti.

2019-2020 SEZONU TAMAMLANAMADI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunda tamamlanamadı. Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

AVRUPA'DA 5 TEMSİLCİ

Bu sezon Avrupa arenasında Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile 2013-2014 sezonu şampiyonu Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadele edecek.

Emlak Konut da son eleme turunu geçmesi halinde FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılacak. İstanbul ekibi, elenmesi durumunda ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Beşiktaş BOA ile ÇİMSA ÇBK Mersin de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda parkeye çıkacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör