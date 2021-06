Seba'nın tarihe geçen veda konuşması

İşte Süleyman Seba'nın tarihe geçen veda konuşmasından satırlar..."Sayın kongre başkanlık divanı, muhterem üyeler basınımızın değerli temsilcileri,Görev alan başkan ve yönetim kurulları 2 yıl çalışıp yeniden genel kurulun önüne gelirler ve hesap verirler. Yüce kurulunuz bana 8 kere başkanlık görevini vermiştir.Hatalarımıza anlayış gösterdiniz, sevaplarımıza destek verdiniz, hoşgörülü davrandınız, sabır gösterdiniz, sizlere teşekkür borçluyum. Bana 16 sene tahammül eden sizlere su andaki samımı hislerimi anlatmak isterim.16 senelik dönemimizde kulübümüz profesyonel futbol takımına yapılan haksız eleştirilere, rağmen aralıksız her sezon şampiyon kulüpler, şampiyonlar ligi, kupa galipleri ya da UEFA kupasına katılma başarısı göstermiştir.Üzülerek ifade etmek isterim ki, "16 yıllık bu bilanço ortada iken, bu başarıları birlikte yasadığımız ve birlikte yönetimde yaşanan güzelliklerin kararlarına imza atan ve yine Bjk sayesinde toplumda yer tutan, meslek edinen, ayrıca futbol oynadıkları dönemde emeklerinin karşılığı Bjk tarafından en iyi şekilde verilen bazı kısılırın basın kanalıyla kulüplerini, şahsımı ve sahsımda yönetim kurulu arkadaşlarımı suçlaması nankörlük değil de nedir?İnsanlarla yasadım, insanı öğrendim,İnsanlarla yasadım, insanlığı öğrendim,İnsanlarla yasadım,İnsanlardan nankörlüğü gördüm,Dostlarım, dostlarım…Ama ben dostlarımdan çok korkarım,Diyen düşünürlere hak vermemek elde değil!Değerli üyeler,Onaltı yıl boyunca üzerime gelen okyanus dalgalarının bende yaratmış olduğu hüznü, genel kurulunuzun sessiz ve sakın sahilinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bunca seneler boyunca bana göstermiş olduğunuz sabır, anlayış, hoşgörü ve desteğe tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 1984 yılında, ilk defa huzurlarınıza çıktığımda, kongre konuşmamın basında söylemiş olduğum sözleri hatırlatmak istiyorum:"Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz,Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz,Ama herkesi her zaman aldatamazsınız! "Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım!1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişsem bu gün de huzurlarınızda aynı heyecan ve duygularla basım dik gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum!"