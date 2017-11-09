Milliler bildiğiniz gibi: 2-0

20. dakikada gelişen Romanya atağında, Budescu'nun kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.



42. dakikada Romanya öne geçti. Selçuk İnan'ın orta sahada kaptırdığı topu alan Pintili, sağ kanattan bindiren Deac'a pasını verdi. Ceza sahasına giren Deac, topu boş pozisyondaki Grozav'a çıkardı. Grozav'ın gelişine şutunda Ozan Tufan'a da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



49. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un şutu az farkla yandan auta çıktı.



69. dakikada Pintilii'nin yerden pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Grozav'ın rakibini geçerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-0



76. dakikada sol kanattan Atila Turan'ın ortasında arka direkte Cengiz'in kafa vuruşunda top kaleci Nita'yı geçerek kaleye doğru giderken, Grigore meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



90. dakikada ceza sahası içinde Andone'nin pasında sol çaprazdan Alibec'in şutunda kaleci Harun topu çeldi.







Stat: Canstantin Radulescu



Hakemler: Tiago Martins xx, Jorge Ferreira xx, Andre Campos xx



Romanya: Pantilimon xx (Nita dk. 71 x), Chiriches xx, Grigore xx, Sapunaru xx (Balasa dk. 75 x), Alin Tosca xx, Budescu xx (Bicfalvi dk. 72 x), Deac xx (Torje dk. 62 x), Grozav Xxx, Pintilii xxx, Stanciu x (Alibec dk. 76 x), Keseru xx (Andone dk. 66 x)



Yedekler: Tatarusanu, Moti, Ganea, Hanca, Bancu, Tanase, Chipciu, Hoban, Baluta, Tucudean



Teknik Direktör: Cosmin Contra



Türkiye: Harun Tekin xx, Atila Turan xx, Çağlar Söyüncü xx, Ozan Tufan x (Barış Yardımcı dk. 83 ?), Serdar Aziz x, Yusuf Yazıcı x (Yunus Ballı dk. 46 x), Hakan Çalhanoğlu x (Kenan Karaman dk. 64 x), Selçuk İnan x (Cengiz Ünder dk. 46 x), Oğuzhan Özyakup x, Okay Yokuşlu x, Cenk Tosun xx



Yedekler: Okan Koçuk, Volkan Babacan, Ömer Toprak, Uğur Demirok, İsmail Köybaşı, Erol Alkan, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Enes Ünal



Teknik Direktör: Mircea Lucescu



Goller: Grozav (dk. 42 ve 69) (Romanya)



Sarı kartlar: Pintilii (Romanya), Yunus Mallı (Türkiye)



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