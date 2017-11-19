SABAH Spor yazarları Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR: "GÖNDER TUDOR'U, GETİR TERİM'İ"
Galatasaray
'da
başkan Dursun Özbek
için şimdi karar zamanı. Üstelik verecekleri karar, acımasız, riskli ve çok ses getirici olabilir. Galatasaray takımı ligde ilk 6-7 hafta şampiyonluğun mutlak favorisiydi. Mütevazi takımlarla oynamışlar ve kazanmışlardı. Ama ne zaman ki Galatasaray'a kalite olarak yakın, zor rakiplerle oynamaya başladılar ve art arda mağlubiyetler ve puan kayıpları geldi. Üstelik sadece bu kayıpları yaşanmadı, maçlarda da Galatasaraylı oyuncular, futbol adına hiçbir şey koymayıp fazla bir şey üretemeden mücadele etmeye çalıştılar. Bunun tek müsebbibi, teknik direktör İgor Tudor
'dur. Dün gece Süper Lig
'de bir şampiyon adayı, Başakşehir
'den bariz bir fark yiyorsa bunun başka bir açıklaması olamaz. Üstelik aynı Başakşehir dün gece başta Emre Belözoğlu gibi çok önemli birkaç oyuncusundan yoksundu. İgor Tudor'a sormak lazım, Türkiye'nin en kompakt takımına karşı çift santrforla oynamanın mantığı nedir? Galatasaray'da topu en çabuk ileriye taşıyan Garry Rodrigues'i 4-1'den sonra oyuna sokmanın felsefesi ne olabilir? Ya da Türkiye'nin en çabuk, tekniği en yüksek sağ açıklarından biri olan Edin Visca'nın karşısında, Latovlevici gibi defansif yönü çok zayıf bir savunma oyuncusu oynatmanın mantığı nedir? Hırvat hocanın bu maçtaki tercihleri çok tartışılır. Aslında bunlar görünüşte çok global hatalar. Ve bunu yapan Tudor... Tudor, küçük maçların büyük hocası olabilir ama büyük maçları kazanabilecek zeka ve kaliteye sahip değil.
Asıl sıkıntı bundan sonra
Galatasaray ligde hala lider durumda. Ama 12. hafta itibariyle Başakşehir ile puan puana geldiler. Asıl sıkıntı bundan sonra. İddia ediyorum, başkan Dursun Özbek hayatında bir kere kumar oynasın, göndersin İgor Tudor'u, getirsin Fatih Terim'i çok şey değişir. Aksi halde camianın hayal kırıklığı yaşayabileceğini şimdiden çok net olarak görebiliyorum.